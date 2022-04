POBUNA U HOLIVUDU Zvezde prete da će napustiti Tviter kad Mask preuzme kontrolu!

Najavila odlazak sa mreže... Mia Farou foto: Profimedia

Veliki broj holivudskih zvezda sa negodovanjem reagovao je na vest da je Ilon Mask (50), najbogatiji čovek na svetu, za 44 milijarde dolara kupio Tviter, jednu od najpopularnijih društvenih mreža! Milijarder, koji je vlasnik "Tesle", giganta za proizvodnju električnih automobila, i kompanije "Spejs X", kompanije za turističke letove u svemir, najavio je da će se boriti za slobodu govora na Tviteru.

Mržnja

To su mnogi protumačili kao puštanje u rad naloga koji su bili blokirani ili zabranjeni, među kojima je i onaj Donalda Trampa, bivšeg predsednika SAD, koji važi za ikonu konzervativaca, desničara i pristalica teorija zavere. Australijska glumica i oskarovka Kejt Blančet rekla je da Maskova kupovina Tvitera predstavlja veliku opasnost i uputila upozorenje o ozbiljnim posledicama: - To je vrlo opasno. Samo to imam da kažem - rekla je Blančetova. Njena koleginica Mija Farou bila je konkretnija u osudi neočekivanog poteza milijardera: - Ako Tviter postane još više toksičan, onda će ga korisnici shvatati mnogo manje ozbiljno, pa će ga ljudi poput mene napustiti. Jer većina nas ne želi da se opterećuje i želi da bude mirna - rekla je Mija. Engleska zvezda Džamila Džamil, koja ima preko milion pratilaca, takođe je otvoreno zapretila da će napustiti Tviter.

Nije miljenik zvezda... Milijarder Ilon Mask foto: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE / POOL Novac mu nije cilj: Budućnost civilizacije Ilon Mask navodi da njegova kupovina Tvitera nije motivisana ekonomskim razlozima. On je, prema poslednjim procenama, težak 264,6 milijardi dolara. - Imati javnu platformu kojoj se maksimalno veruje i koja ima veliki broj korisnika izuzetno je važno za budućnost civilizacije. Uopšte me ne zanima ekonomska isplativost kupovine - rekao je Mask. Tviter ima oko 300 miliona korisnika.

- Maskova najava da će se boriti za slobodu govora dovela je do bespravne mržnje, netrpeljivosti i mizoginije na platformi - navela je ona. Britanski voditelj Filip Šofild već je obrisao sa telefona svoju Tviter aplikaciju, nazivajući ovu mrežu "septičkom jamom podlih i odvratnih trolova".

Poruka

Oglasio se i legendarni Džordž Takej (85), zvezda "Zvezdanih staza", koji je takođe izrazio zabrinutost zbog Maskovog preuzimanja Tvitera, ali je odbio da napusti društvenu mrežu zbog moralnih načela. On je najavio da će se boriti da učini Tviter mestom gde će se debate voditi na civilizovan način. - Nigde ne idem. Ako ovo mesto postane toksično, obećavam da ću se još više truditi da podignem razum, nauku, saosećanje i vladavinu zakona. Borba protiv fašizma, dezinformacija i mržnje zahteva jake borce - naveo je Takej u poruci.