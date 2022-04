ŠPIJUNSKI OBRAČUN Američki obaveštajci Ukrajincima pomogli da ubiju čak osmoricu ruskih generala!

Uniforma jednog od nastradalih ruskih oficira... foto: Profimedia

Američki obaveštajci su od početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara, aktivno uključeni u pomaganje Kijevu s pružanjem dragocenih obaveštajnih podataka, zahvaljujući kojima su ukrajinske snage eliminisale osmoricu ruskih generala! Kako otkrivaju bivši i sadašnji američki zvaničnici, upravo su ovi obaveštajni podaci dostavljeni u realnom vremenu imali ključnu ulogu u dosadašnjoj uspešnoj odbrambenoj strategiji ukrajinskih snaga.

Savez

Istovremeno, zahvaljujući ovim podacima, NBC njuz prenosi da su ukrajinska vlada i zvaničnici uspeli da dobiju precizne lokacije i vreme ruskih vazdušnih napada. - Od samog početka sukoba prilično smo odmakli u razmeni strateških i obaveštajnih podataka sa Ukrajinom - rekao je zvaničnik, koji je insistirao na anonimnosti. - Imali smo uticaja i postoje konkretni primeri u kojima biste mogli jasno da ispričate prilično jasnu priču da su naše aktivnosti bile od velike koristi. Bivši obaveštajac je otkrio da se defakto radi o obaveštajnom savezu. - Postojalo je mnogo informacija u realnom vremenu koje su podeljene u smislu stvari koje bi se mogle koristiti za specifično ciljanje i neutralisanje ruskih snaga. Deo tih informacija potiče sa komercijalnih satelita, ali ima i obaveštajnih podataka o, na primer, aktivnostima specifičnih ruskih jedinica. Saradnja SAD i Ukrajine u obaveštajnom smislu nema presedan, imajući u vidu da Ukrajina nije NATO članica. Među najuspešnije primere saradnje navodi se rušenje teretnog ruskog aviona "iljušin il-76", bitka za aerodrom Gostomelj, a kada je potopljena ruska krstarica "Moskva", u blizini je bila američka špijunska letelica.

Ubijeni ruski generali General Magomed Tušajev - komandant specijalnih čečenskih snaga, ubijen u zasedi kod Gostomelja 26. februara General-major Andrej Suhovetski - zamenik komandira 41. kombinovane armije Centralnog vojnog distrikta, ubijen snajperom 4. marta General-major Vitalij Gerasimov - prvi zamenik 41. armije, učestvovao u operacijama u Siriji i na Krimu, ubijen kod Harkova 8. marta General-major Andrej Kolesnikov - komandir 29. kombinovane armije, ubijen 11. marta General-major Oleg Mitjajev - komandir 150. motorizovane streljačke divizije, ubijen kod Marijupolja 16. marta General-pukovnik Andrej Mordvičev - komandir Osme armije Južnog vojnog distrikta, ubijen kod Hersona 19. marta General-pukovnik Jakov Rezancev - komandir 49. kombinovane armije, ubijen kod Hersona 25. marta General Vladimir Petrovič Frolov - zamenik komandira Osme armije, sahranjen u Sankt Peterburgu 17. aprila

- Američki obaveštajni podaci ukazuju na to gde ukrajinske snage treba da izvrše napad, koje su ruske jedinice aktivne i u kom regionu, koji su njihovi mamci i gde će ruske trupe izvršiti udare - naveo je anonimni zvaničnik. Nezavisna ruska "Medija zona" navela je u svojoj analizi da je od početka ruske invazije u Ukrajini ubijeno ukupno 317 ruskih oficira, među kojima i osam generala. Zabrinjava to što je trećina žrtava među oficirima višeg ranga, od majora pa naviše. Likvidirano je čak 35 pukovnika. Među najvišim ruskim zvaničnicima koji su život izgubili u Ukrajini nalazi se i zamenik komandanta Crnomorske flote. Ukrajinska strana navodi da je do sada Rusija izgubila između 15.000 i 22.000 vojnika, dok je zvanična Moskva potvrdila gubitak tek nekoliko hiljada vojnika.

Potvrda iz Bele kuće

Savet za nacionalnu bezbednost Bele kuće potvrdio je partnerski odnos sa Kijevom po pitanju obaveštajnih podataka. - Redovno obezbeđujemo podatke sa vojnog polja ukrajinskoj strani kako bismo pomogli u borbi protiv ruske agresije i nastavićemo to da činimo. U saradnju je uključena i CIA, koja je ukrajinsku stranu obučila o transportu i zaštiti najviših zvaničnika, jer se veruje da je predsednik Volodimir Zelenski jedna od primarnih meta ruskih specijalaca.