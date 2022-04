LJUBOMORNI PARTNER JE MESECIMA ZLOSTAVLJAO, NA KRAJU JE IZBO NOŽEM Nisam mogla da se pogledam u ogledalo FOTO

Dolgeova se preselila u Skarborou u Severnom Jorkširu sa svojim tadašnjim partnerom Džekom Satonom 2021., prenosi Dejli mejl.

Ubrzo po dolasku u Veliku Britaniju, njihov odnos se pogoršao nakon što je Saton postao paranoičan i opsesivan toliko da je čak proveravao donji veš Dolegove kada se vrati kući.

Nakon što joj je u početku bilo teško da javno govori o svojoj priči, ona je ipak poželela svima da pokaže istinu nakon što je videla da ljudi staju na stranu njenog ljubomornog napadača.

Dolgeova i Saton upoznali su se u Češkoj dok je on tamo radio u aprilu 2020., par se zaljubio i preselio u Englesku u februaru 2021.

-U početku smo bili zaista zaljubljeni, rekla je ona.

Tvrdila je da je sve počelo 'zaista lepo' između njih, ali da su je svi njeni prijatelji upozoravali da njegovo ponašanje nije u redu.

Nije želeo da se sastaje sa prijateljima ili porodicom i optužio ju je da spava sa drugim muškarcima.

Ova 23-godišnjakinja kaže da je bila prinuđena da prestane da razgovara sa svojim najboljim prijateljem zbog svog bivšeg partnera, a on bi čak proveravao i njene gaćice nakon što se vraćala kući.

Dolgeova je rekla da je bila previše zaljubljena da bi videla kako je njegovo ponašanje pogrešno.

- Nisam to videl ranije, ali sada kada razmišljam o tome, ljubav je slepa, dodala je.

Trebalo je da ostanu u Velikoj Britaniji dva meseca, a zatim da se presele u Nemačku zbog Satonovog posla, ali zbog Bregzita i problema sa vizama odlučili su da ostanu u Engleskoj.

-Ostavila sam sve zbog njega, uključujući i svu svoju porodicu, bilo mi je jako teško, a onda sam posle četiri meseca saznala da me vara. Zbog kovida i zato što smo bili sami, ostali smo zajedno. Uvek mi je govorio da će se ubiti ako raskinem s njim i da će to biti moja greška - nije ga bilo lako ostaviti, rekla je ona.

Tokom leta 2021. Dolgeova je rekla da je shvatila da njihova veza nije ''prava ljubav'', ali su ostali zajedno uprkos njenim osećanjima.

Nedelju dana pre napada par se rastao i Dolgeova se preselila u kuću svoje najbolje prijateljice, Ejmi.

Bivši par je otišao na zajedničku večeru da 'razgovaraju ', ali on joj je za večerom uzeo ličnu kartu, jer je znao da će joj trebati.

Kasnije tokom večeri, Dolgeova je shvatila da joj je lična karta nestala kada je otišla na piće sa Ejmi i zatražila je od svog bivšeg da joj vrati. On joj je tada rekao da će je sačekati na pola puta do kuće. Tada se dogodio stravičan napad.

Početkom decembra prošle godine, Dolgeovu je Saton 11 puta izbo nožem. On je osuđen na 16 godina zatvora sa produženim rokom dozvole od četiri godine.

Komšija koji je video šta se događa i Ejmi, vikali su na Satona da stane dok su zvali policiju, ali je on nastavio.

- Sećam se da nisam osetila nikakav bol, samo sam se stvarno uplašila. Shvatila sam šta se dešava kada mi se nož zabio u rebra i on nije mogao da ga izvadi. Udarao me je glavom. Do dolaska policije prošlo je osam minuta, rekla je Dolgerova.

Ona je dodala da je ležao na podu i da je govorio da će je ubiti.

Policija je Dolgeovu odvezla u bolnicu u Jorku, a CT je pokazao da su joj pluća delimično kolabirala i da joj je jetra probijena. Njene povrede su okarakterisane kao opasne po život.

- Ponosna sam na sebe. Mesecima nisam mogla da se pogledam u ogledalo jer su me ožiljci podsećali na njega, ali sada mogu nešto da uradim i kažem ljudima. Znam da to nije uradio zato što me je mrzeo, uradio je to zato što me je toliko voleo i shvatio je da me gubi, ali nije želeo. Imam sreću što sam živa, psihičko zlostavljanje i ono što mi je radio nije bilo normalno. Osećam se kao da mnogi ljudi znaju za nasilje u porodici, ali psihičko zlostavljanje koje trpite je mnogo više, boli na drugačiji način. Možete da vidite modricu od fizičkog povrede, ali ne možete da vidite mentalno zlostavljanje, rekla je ona.

Kurir.rs