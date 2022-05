ZELENSKI ŽELI DA VRATI KRIM: Naš krajnji cilj je obnavljanje teritorijalnog integriteta, uključujući i Krim! Ne povlačimo se VIDEO

"Naš zadatak broj 1 je da povratimo celokupan teritorijalni integritet. Važno je da ruske trupe "gurnemo nazad do granica od pre 24. februara, a nadamo se da će Krim biti deo Ukrajine i da ćemo to uspeti da postignemo. Naravno, pribeći ćemo diplomatskim sredstvima jer će se rat završiti diplomatijom. Zato je važno da ostanemo jaki, i kroz pomoć naših partnera sankcijama i oružjem povratimo naš teritorijalni integritet. Ne mogu da budem siguran u to koliko će vremena biti potrebno za to, ali sam siguran u naš narod i našu vojsku i siguran da će pobeda biti naša. Kao što se vidi do današnjeg dana, mi se ne povlačimo. Zaustavljamo proboj ruskih trupa, na nekim tačkama ih zadržavamo dok nam stiže novo naoružanje, a u nekim tačkama i napredujemo. Ne povlačimo se" rekao je Zelenski tokm obraćanja.

Na pitanje urednika WSJ, da li je dobro razumeo da se "proterivanje ruskih trupa sa čitave teritorije" odnosi i na Krim, Zelenski je rekao "to će se desiti".

"Cilj Ukrajine je da povrati svoj teritorijalni integritet. Razumem da ne možemo dobiti sve odmah. Najpre su nam potrebni određani koraci, kao što je zaustavljanje rata. A potom preći na diplomatiju" rekao je Zelenski.

On je dodao da je moguće naći "ljudski kompromis" dijalogom, upotrebom reči a ne oružja.

Podsetimo, Zelenski je rekao da neće prihvatiti sporazum sa Moskvom koji bi ruskoj vojsci omogućio da ostane na okupiranim teritorijama.

Kurir.rs Foto: UKRANIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE