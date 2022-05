PEKING BI DA SAČUVA MILIJARDE U INOSTRANSTVU Kina se sprema za napad na Tajvan po ruskom receptu!

Oštre ekonomske sankcije koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i blokada ruske imovine u inostranstvu, u iznosu od čak 630 milijardi dolara, naterale su zvaničnike u Kini da započnu potragu za načinom kako da zaštite svoju zemlju od sličnog ekonomskog embarga u slučaju eventualnog sukoba za Zapadom!

Kako piše britanski Fajnenšel tajms, vlasti u Pekingu su 22. aprila održale hitan sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Centralne banke, ministarstva finansija, najvećih domaćih banaka i velikih međunarodnih kreditora, kao što je HSBC.

Izbacivanje dolara

Povod za hitan sastanak bile su oštre ekonomske sankcije Rusiji koje su uvele zapadne zemlje, a ministarstvo finansija u Pekingu je potvrdilo da je administracija predsednika Si Đinpinga u pripravnosti nakon što su visoki zvaničnici SAD i Velike Britanije održali sastanak na kome je glavna tema bila kriza u Aziji do koje će doću ukoliko Kina izvrši invaziju na Tajvan. Procenjuje se da Kina u inostranstvu poseduje čak 3.200 milijardi dolara i stranim valutama.

Planovi se prave decenijama unapred.... Pentagon foto: Printscreen Wikipedia

Planovi Pentagona: Formira se front protiv Kine

Stratezi u Vašingtonu su poslednjih meseci ubrzali saradnju sa EU, Japanom i Australijom, otkad je Kina pojačala vojne aktivnosti u regionu, što se poklapa sa izbijanjem sukoba na istoku Evrope. Početkom marta na Tajvanu je održan sastanak kome su prisustvovali Kurt Kembel, koordinator Bele kuće za Indo-pacifički region, Lora Rozenberger, ekspert za Kinu iz Saveta za nacionalnu bezbednost, kao i nekoliko eksperata iz Velike Britanije. - Odvraćanje kineske agresije protiv Tajvana je u interesu svih. To nije samo indo-pacifičko pitanje, to je globalno pitanje - Heino Klink, bivši zvaničnik Pentagona, i dodao: - Američki vojni planeri ne računaju na to da će Nemačka ili Francuska poslati ratne brodove, ili Britanija poslati nosač aviona u slučaju sukoba oko Tajvana. Ali kada te zemlje pošalju brodove u Južno kinesko more ili prođu kroz Tajvanski moreuz, to šalje snažan signal Kini.