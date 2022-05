TO JE KAO KAD SLAB ČAČKA JAKOG! Petrović: Kad Jeljcin bombarduje ruski parlament, SAD aplaudira, a sad Putina nazivaju DIKTATOROM

9. maj 1945. godine je dan nakon što je nacistička Nemačka pod naletom sovjetskih i savezničkih snaga potpisala kapitulaciju, čime je okončano globano krvoproliće izazvano Drugim svetskim ratom.

Najupečatljivija proslava uvek je u Moskvi, kada se sa vojne parade na Crvenom trgu čuje gromoglasno „ura", dok Besmrtni puk maršira gradovima širom sveta i u Beogradu.Dok Ruska federacija odaje počast Crvenoj armiji i žrtvama, Ukrajina optužuje Vladimira Putina za krvavo buđenje nacizma.

Ko su danas antifašisti, a ko neofašisti? Ko je na pravoj strani istorije? Ko relativizuje istorijske činjenice?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji bivši počasni konzul Ukrajine u Austriji Draško Aćimović i naučni saradnik Institua za međunarodnu politiku i privredu Dragan Petrović.

foto: Kurir

- Ja sam između ostalog i istoričar, pored toga što sam politikolog. Mogu da kažem da ono što je dobro jeste da i jedna i druga strana stigmatizuju nacizam kao nešto što oni ne bi želeli da budu. I jedna i druga strana imaju kompromis. Sa aspekta doprinosa, SSSr je dao najveći doprinos u vojnom smislu. Samo je Italija najveći deo udara primila od Britanije u Africi. Britanija je od prvog do poslednjeg dana učestvovala. Ovde se govori o situaciji na vojnom terenu, sada imamo jedno drugo pitanje. Sama činjenica da svi peru ruke od nacizma je veliki doprinos, niko ne želi da bude tako stigmatizovan. To je velika pobeda danas. Najnovija politička dešavanja daju različita tumačenja, moje skromno m mišljenje je da je Ukrajina geopolitički podeljena. Najveći problem je što je uz pomoć SAD Kijev dobio podsticaj da potpuno pokuša da proguta ruski deo i to je suština problema. Oni su zabranili stranke koje su bile na vlasti do 2014. godine. Ovde imamo da je zvanični Kijev zabranio političke stranke jednog dela naroda, to je ugrožavanje demokratije. Rusija jeste izvršila agresiju na jednu suverenu zemlju, ali Zelenski je od pobede Bajdena vrlo radikalizovao stvari što je nažalost dovelo do ovoga što sada imamo - rekao je Petrović gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir

Petrović ističe da ne podržava rusku akciju, ali smatra licemernim što je Amerika "aplaudirala" kada je Jeljcin bombardovao ruski parlamet dok sada Putina nazivaju diktatorom.

- Ja nisam vojno lice, ali moje skromno mišljenje je da se ovde neke stvari brkaju. Jednostavno, ako uzmemo da je Marijupulj rusko jezički grad, da su oni tu kolateralna šteta. Ti civili su kolateralna šteta. Ovde se radi o narodu, Ukrajina je podeljena zemlja i Kijev je pokušao nakon zabrane partije regiona da zatraži pomoć od SAD. Vrši se nedemokratsko nasilje nakon puča nad proruskim stanovništvom, zvanični Kijev je išao na nultu tačku. Zamislite čoveka koji je mnogo slabiji od jakog i on ga uporno izaziva. Kada je Jeljcin bio predsednik države on je došao u sukob 93 godine i bombadovao parlament Rusije, Amerika je tada aplaudirala a sada naziva Putina diktatorom. Zelenski je zabranio 12 stranki, njemu se aplaudira. Ja želim da kažem da se od strane SAD ide na nulti ishod, bez kompromisa. Ja ne podržavam rusku akciju, ali moram ovo reći - kaže Petrović.

Bivši počasni konzul Ukrajine u Austriji, Draško Aćimović U Marijupulju je došlo do rasula, sravnjen je do zemlje - Što se tiče same te situacije sa partijama u Ukrajini, nije desna strana bila zabranjena pre ovog rata. Otvorena je odlična tema koja se nije spominjala a to je da ovo brutalno uništavanje Ukrajine je dosta povezano sa tom partijom. Ta partija je okupljala milionere koji su bili proruski orijentisani. To je primer Marijupulja, njega čovek ne može logično objasniti zašto je srušen do zemlje. Deo te partije je činio Rinat Akmetov, vlasnik i jedne i druge železare. U Marijupulju je najveći izvor neona na svetu. U Marijupulju je došlo do rasula, Rinat se okrenuo Putinu i ostao veran Ukrajini - kaže Aćimović. foto: Kurir

Kurir.rs/M.L.

