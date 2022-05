MNOGO SAM ZABRINUT: Bil Gejts očekuje globalno usporavanje ekonomskog razvoja zbog rata u Ukrajini

U intervjuu za CNN Gejtsa su pitali kako će rat u Ukrajini uticati na globalnu ekonomiju u narednih nekoliko godina.

"To dolazi povrh pandemije kada su nivoi državnog duga već bili veoma, veoma visoki, a već su postojali problemi u lancu snabdevanja. Verovatno će ubrzati inflatorne probleme koje imaju bogate svetske ekonomije i dovesti do povećanja kamatnih stopa koje će na kraju dovesti do ekonomskog usporavanja", rekao je on i dodao je da ga to "mnogo brine".

Gejts je rekao da će zdravstvene potrebe siromašnih zemalja biti pogođene ako bogate zemlje trpe ekonomske probleme.

Federalne rezerve SAD i druge centralne banke u vodećim svetskim ekonomijama nedavno su povećale kamatne stope kako bi se suprotstavile rastućoj inflaciji. To je dovelo do zabrinutosti da će stope rasti prebrzo i izazvati pad koji bi mogao dovesti do recesije.

Međutim, Vol Strit je podeljen u pogledu toga koliko ozbiljno inflacija može da utiče na privredu, a postoje i neke naznake da je rastuća inflacija možda dostigla vrhunac.

Gejts je u aprilskom postu na svom blogu napisao da je zatvaranje jaza u bogatstvu između bogatih i siromašnih zemalja od suštinskog značaja za sprečavanje nove pandemije.

"Ako želimo da budemo ozbiljni u pogledu sprečavanja sledeće pandemije, ne moramo samo da se vratimo na nivoe pomoći pre kovida već i da povećamo ulaganja u jačanje zdravstvenih sistema (što će takođe pomoći da se smanji ukupni zdravstveni jaz između bogatih i siromašnih)", naveo je on.

Kurir.rs