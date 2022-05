ILON MASK Dozvoliću Donaldu Trampu povratak na Tviter! Samo da završim svoj plan kupovine

Multi milijarder Ilon Mask rekao je u utorak da će dozvoliti bivšem predsedniku Donaldu Trampu povratak na Tviter nakon što Musk završi svoj plan da kupi ovaj društveni mediji.

Mask je na događaju koji je sponzorisao Fajnenšel tajms rekao da je bilo "krajnje glupo" da Tviter trajno suspenduje Trampa u januaru 2021. nakon što su Trampove pristalice nasilno upali u Kapitol SAD, prema video snimku događaja objavljenom na internetu.

„Mislim da nije bilo ispravno zabraniti Donalda Trampa“, rekao je Mask, izvršni direktor Tesle, za novinski događaj Future of the Car putem video snimka na daljinu.

„Mislim da je to bila greška jer je otuđila veliki deo zemlje i na kraju nije dovela do toga da Donald Tramp nema glas“, rekao je on, citirajući Trampovu novopokrenutu tehnološku platformu, Truth Social.

