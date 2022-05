EU JE SADA POTPUNO PODELJENA OKO UKRAJINE! Stručnjak progovorio o ŠOKANTNOM istraživanju: EVO KOJE ZEMLJE SU NA ČIJOJ STRANI

Britanski istraživački centar You Gov, u saradnji sa Evropskim univerzitetskim institutom uradio je istraživanje javnog mnjenja o stanju u Evropskoj Uniji po pitanju rata u Ukrajini.

Istraživanja su pokazala da žitelji Skandinavije, Britanije, Poljske i Holandije velikom većinom smatraju da je Rusija odgovorna za trenutnu situaciju u Ukrajini, dok državljani Bugarske i Grčke nisu baš toliko uvereni u te navode. Većina građana u Slovačkoj i Mađarskoj ne smatra da je Rusija odgovorna za rat.

To ukazuje na činjenicu da je javnost u Evropi mnogo više podeljena po pitanju zajedničkog stava koji bi EU trebalo da zauzme.

Dr Aleksandar Mitić, sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, istakao je da nam ovo istraživanje pokazuje da ne postoji jednoumlje na zapadu.

- Ovo istraživanje pokazuje da ne postoji to jednoumlje na zapadu. to jednoumlje koje postoji na političkom mejnstrimu, među elitama i među političkim odlukama koje se donose u Briselu. To jednoumlje se ne preslikava u javnom mnjenju odnosno postoji još uvek taj određeni otpor toj dominaciji rusofobnih nastupa - rekao je Mitić.

Dodao je da postoje i tradicionalne razlike u državama koje su bile u ovom istraživanju i da je to delom presudilo.

- Ono što možemo da vidimo na istraživanju je da ono pokazuje razlike između samih država članica. Tu postoje više nivoa. Tu su tradicionalni odnosi koje neke države imaju. Drugačiji su tracionalni odnosi jedne Bugarske i Grčke koje su pravoslavne i imaju jednu dugu istoriju sa ruskim narodom. Dok na primer Velika Britanija koja već vekovima igra jednu antirusku ulogu u Evropi - naveo je Mitić.

Stručnjak se osvrnuo i na slučaj Švedske i Finske koje trenutno najviše okrivljuju Rusiju, ali je naveo da postoji i razlog za to.

- Opet postoje razlike u samim državama članicama. U nekim državama postoje veliki otpor ovom narativu. Recimo 13.500.000 Francuza je glasalo za Marin le Pen koja se protivila ovom režimu. Poslednji razlog rekao bih da je vezan za same interese. Ako vidite, Švedska i Finska najviše okrivljuju Rusiju. Mada baš u te dve zemlje treba da se donesu odluku o pristupanju NATO-u - rekao je Mitić.

