IGRA SENKI Ruska vojna služba GRU preuzela vođenje rata u Ukrajini! Da li je Putin naredio da se Peta uprava FSB skloni?!

Upravljanje vojnim operacijama u Ukrajini preuzela je ruska vojna obaveštajna služba GRU koja igra sve značajniju ulogu u ratu u Ukrajini, od kada je zamenik šefa GRU Vladimir Aleksej postavljen na čelo obaveštajnih operacija koje se izvode u toj zemlji, ukazuju istraživački novinari Andrej Soldatov i Irina Boroganv viši saradnici Centra za analizu evropske politike (CEPA) i suosnivači sajta Agentura.ru koji se bavi praćenjem rada dve najmoćnije ruske obaveštajne službe.

Oni navode da je Aleksejev koordinisao ratnu kampanju u Siriji i Donbasu od kad je imenovan bio na tu funkciju 2011.

„Aleksejev je čvrst i samouveren general", rekli su Borogan i Soldatov u izveštaju objavljenom u ponedeljak, uz napomenu da je ranije služio u ruskim specijalnim snagama.

Specijalne snage „čine čvrsti i lojalni oficiri koji nisu stidljivi u svojim metodama, ali nikako nisu rafinisani špijuni", rekli su Borogan i Soldatov.

Ime general-potpukovnika Aleksejeva pojavilo se u prošlonedeljnom izveštaju na prokremljskom televizijskom kanalu Cargrad o visokim oficirima zaduženim za ruski rat u Ukrajini.

Njegovo imenovanje usledilo je posle prijavljene čistke oko 150 službenika FSB aprila meseca ove godine, odnosno hapšenja načelnika Pete uprave, koja je bila odgovorna za pružanje obaveštajnih podataka o politčckoj situaciji u Ukrajini i negovanje podrške Kremlju tamo.

Boroganova i Soldatov su izvestili da se Sergej Beseda, šef Pete službe FSB, nedavno vratio na posao, ali i da imenovanje Aleksejeva signalizira Putinovo nepoverenje FSB-u u ukrajinskoj kampanji.

Inače SAD su Aleksejva stavile na listu sankcija zbog sajber operacija usmerenih na izbore u SAD 2016 i EU, kao i pripremanju trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije 2018. u Britaniji.

- To što je GRU sam za sebe izborio da ima veću ulogu u dejstvima u Ukrajini nije nimalo čudno. GRU je ugaoni kameneodbrane Rusije od njegovog osnivanja. SPECNAZ GRU je dao veliki doprinos, tj bio je udarna igla u borbi protiv zapadnih specijalnih jednica od Avganistana, koji je najsvetliji trenutak SPECNAZ GRU, preko Angole gde se borio protiv agenata i plaćenika Južnoafričke republike. I gde je teško tu je SPECNAZ GRU, mada treba praviti razliku. Pošto je Glavna obaveštajna uprava jedina vojna služba koja ima specijalne jedinice i treba praviti razliku između speicijalnih jednica vojne obaveštajne službe i klasičnih specijalnih jednica. To je jednostavno široka priča. GRU pripada generalštabu ,ali GUR pripada ukrajinskom ministarstvu odbrane, samo je promenjen redosled slova. Gde god su se pojavili ukrajinci iz. GUR-a, GRU ih je likvidirao u ovom ratu, kaže za Kurir vojni komentator Boško Jovanović.

Ovom temo se bavio i Moskva Tajm da je ruski predsednik Vladimir Putin uklonio najveću obaveštajnu službu FSB iz ukrajinskog rata i prepusito to vojnoj GRU i da je poverio upravo Alekseju

A, sve je počelo od priloga na TV kanalu Cargrad kada je objavljen prilog pod naslovom „Generali pobede: ko je zadužen za rusku specijalnu operaciju?"

Stavka (Vrhovna komanda) je sugerisala da će ovi ljudi osigurati da ruska vojska konačno postigne svoje ciljeve u Ukrajini. Tad je osim Aleksejeva spomenuto i ime generala Aleksandra Dvornikova

- Iskazivanje nepoverenja prema FSB i institucionalna promocija GRU nam govori o potpunoj hijerarhijskoj dezorijentaciji i ignorisanju institucija. Ukoliko je tačna ova informacija, ovim činom bi se uništila struktura obaveštajno bezbednosne zajednice RF koja je do sada bila konkurentska, ali sa egzaktno podeljenim nadležnostima. Ovakvu zamenu institucionalne nadležnosti može uraditi samo autoritet apsolutne vlasti koji više ne veruje nijednom pojedincu u FSB. Ovaj čin nam govori o produbljavanju nepoverenja između Putina i njegovih saradnika, nepoštovanju institucionalnih nadležnosti i marginalizaciji FSB u narednom periodu. Ipak, uzimajući u vidu pogrešne obaveštajne procene FSB na osnovu kojih se Putin odlučio na invaziju Ukrajine, očigledno je ta institucija politizovana u takvoj meri da je njihova marginalizacija opravdana. Jer donosiocima odluka je neophodna istina od obaveštajne zajednice, a ne koketerija sa politikantskim informacijama" kaže za Kurir kratko kapetan bojnog broda u penziji Nikola Lunić bivši vojni izaslanik u Londonu.

Autori sugerišu da su je Peta uprava bila zadužena za Ukrajinu i davanje obaveštajnih podataka, kao da mnogi planovi nisu realizovani. Moskva Tajams spominje da su proverili preko svojih izvora da načelnik Pete uprave Beseda nije bio uhapšen nego je viđen kako dolayi u svoju kancelariju u zgradi Lubjanka sedištu FSB, tako da je ostalo nejasno da li je uhapšen, strpan u zatvor i onda vraćen ponovo na posao.

Prema navodima ovog medija to govori da se Putin, kao i Staljin igra sa svojim obaveštajnim generalima^ Mnogi tumaće ovaj potey da je Putin prestao da veruje FSB, službi u kojoj je ponikao, posebno oko Ukrajine što ukazuje i imenovanje Alekseja, kao i da je glvani zadatak GRU sa da izvuku Rusiju iz močvare najgoreg vojnog i obaveštajnog neuspeha zemlje posle Drugog svetskog rata.

- Ovo sve je je jedan posto institnito, a 99 posto čisto fantaziranje, kao kod Dugina.

Jovanović dodaje da je zapravo sve počelo mnogo ranije i to 2014. kada je general Aleksandar Šljahturov načelnik Glavne obaveštajne uprave ruskog generalštaba smislio da a GRU upravlja svim specijalnim jedinicama, i da GRU treba da preuzme upravljanje nad svim dešavanjima u Ukrajini, da on to vodi, a ne FSB.

Kurir.rs/A.Mlakar

Ko je vojna služba GRU GRU ruska vojna obaveštajna služba je deo Generalštaba ruskih oružanih snaga yadužena ya prikupljanje, obradu i distribuciju obaveštajnih podataka i informacija. Brojno stanje je 12.000 pripadnika. Organiyovana je u Glavnu operativnu direkciju, Glavna direkcija za operativno izviđanje (odgovorna za angažovanje priopadnika SPECNAZ), Glavna tehnička direkcija, Glavna informativna , Sedma direkcija koja prati samo NATO pakt, Osma ya praćenje stranih vojski i zemalja, Deveta za analizu vojne tehnologije, Kriptoo služba, Direkcija za spoljne odnose. Za nju kažu da je to jedina obaveštajna služba koja stalno jača bez obzira na okolnosti i političku poziciju Rusije u svetu.