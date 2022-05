POLJSKA: Jedino Putin može da zaustavi ovaj rat ali smo spremni na na dugotrajni sukob! Bojimo se prelivanja konflikta!

"Mislim da je jedina osoba koja može da zaustavi rat Vladimir Putin i nismo sigurni da on to želi", rekao je on delegaciji novinara iz Srbije u Ministarstvu spoljnih poslova Poljske u Varšavi.

On je istakao da se Poljska pribojava da bi se konflikt mogao preliti na druge zemlje, ali da je na poljskoj teritoriji sada raspoređeno više NATO vojnika te da su spremni da se brane.

"Sećam se kad su Amerikanci bombardovali Beograd jedna raketa je pogodila Sofiju greškom. Nismo sigurni da Rusija neće napraviti takvu grešku u ovom ratu jer su vrlo blizu. Da, bojimo se, znamo za veoma nerazume odluke Kremlja i ovi ljudi su sposobni da izazovu još sukoba i mi moramo da se branimo i NATO je naš način da se branimo", rekao je Jasina.

Dodao je da se iz Rusije i Belorusije čuje da to predstavlja opasnost po njih, ali je istakao: "mi nismo započeli sukob invazijom".

"Više od polovine poljskog vazdušnog prostora je zatvoreno zbog preletanja NATO aviona", rekao je i dodao da se civili teže kreću jer su aerodromi u Varšavi, Lublinu i Žešovu glavne tačke aktivnosti NATO.

Poljska je država koja je prihvatila najveći broj ljudi koji beže od rata u Ukrajini. Prema podacima UNHCR više od šest miliona ljudi izbeglo je iz Ukrajine, a samo u Poljsku oko 3,3 miliona.

Jasina je istakao da Poljskoj treba još novca i podrške za izbeglice.

"Druge evropske zemlje nisu toliko otvorene za toliki broj ljudi. Treba nam dosta novca, potreban nam je poseban evropski fond. Videćemo kako će ovo funkcionisati. Tu smo nakon dva meseca entuzijazma, ali možda nekoliko meseci udaljeni od krize. Međutim i dalje ne želimo da raseljavamo te ljude, oni mogu da se sele kad god oni žele, i dalje smo otvoreni za ukrajinske izbeglice i potrudićemo se da se nađemo u toj situaciji", rekao je. Poljska uvek podržava mir, ali mir, rekao je, ne znači kapitulacija.

Zbog hladnih odnosa sa Rusijom nisu u direktnom kontaktu, iako i dalje nisu povukli ambasadore međusobno, ali, dodao je portparol, u mirovnim pregovorima će učestvovati samo ukoliko Ukrajina od njih to zatraži.

