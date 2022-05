NESTAŠICU HRANE ZA BEBE REŠAVA I BELA KUĆA Evo kako je došlo do nestanka poznate formule, što roditelje širom SAD dovodi do očaja

Nedostatak hrane za bebe koji vlada u SAD od marta, doveo je roditelje u stanje panike oko toga gde i kada će moći da pronađu proizvode koji su im potrebni da bi prehranili svoju decu.

Količina van zaliha, koja predstavlja količinu formule koja nije na zalihama u poređenju sa onim što je obično dostupna, bila je 43% za nedelju koja se završava 8. maja.

Pošto se ne nazire lak kraj, negovatelji širom zemlje bili su primorani da svoje slobodno vreme posvete vožnji između prodavnica u potrazi za formulom, što je navelo prodavce da ograniče broj konzervi koje kupci mogu da kupe. Drugi su se okrenuli Fejsbuk grupama i neformalnim mrežama podrške kako bi nabavili nutritivne proizvode koji najbolje rade za njihovu decu.

„Tražila sam na internetu, molila moju mamu u Bostonu, moju svekrvu na Floridi“, rekla je Elisa Šmir ranije za Fortune o svojim problemima u pronalaženju formule za svog 8-mesečnog sina. „Svi koje poznajemo traže nas i niko ne može da ih nađe.

Kako je nastala kriza formule za bebe u jednoj od najbogatijih zemalja sveta? Stručnjaci kažu da su opoziv jednog od najvećih proizvođača u industriji, uporni problemi u lancu snabdevanja i tržište kojim dominira samo nekoliko igrača ukombinovali da formiraju ono što jedan stručnjak za potrošnu robu naziva „savršenom olujom“ koja utiče na snabdevanje esencijalnom formulom milionima beba širom SAD, a nedostatak bi mogao da traje mesecima.

Abot Nutrition je ogranak prehrambenog sektora giganta za medicinske uređaje i zdravstvenu zaštitu Abot Laboratories, koji proizvodi proizvode koji se kreću od napitaka sa ugljenim hidratima koji pomažu pacijentima da se oporave od operacije, do energetskih napitaka, do pudera i tečne formule za bebe. Iako održava globalnu proizvodnu mrežu, njena fabrika u Stardžisu, među rtkima je u SAD koja proizvodi formulu.

Dana 17. februara, Abot je dobrovoljno opozvao svoje proizvode proizvedene tu i zatvorio fabriku nakon izveštaja da su se četiri bebe razbolela od bakterijske infekcije, a dvoje umrlo nakon što su konzumirali formulu proizvedenu u fabrici. U izveštaju uzbunjivača, dostavljenom FDA u oktobru 2021. godine, navode se dalji problemi sa poštovanjem zdravstvenih i bezbednosnih propisa u ustanovi i doprineo je formalnoj inspekciji agencije ranije ove godine.

Abot sada čeka odobrenje za ponovno otvaranje. „Razumemo da je situacija hitna — pokretanje će pomoći da se ublaži ovaj nedostatak“, navodi kompanija u izjavi za Fortune. Nakon sprovođenja sopstvene istrage, koja je uključivala genomsko sekvenciranje bakterija, kompanija je izvestila da ništa u njenim prostorijama ne odgovara specifičnom soju bakterija koji je izazvao bolesti i smrti.

„Hronobacter sakazakii koji je pronađen tokom ispitivanja životne sredine tokom istrage nalazio se u prostorijama u kojima nisu bili kontakti sa proizvodima i nije povezan ni sa jednom poznatom bolešću beba“, navodi se u saopštenju kompanije.

FDA je, međutim, otkrila više problema sa postrojenjem koji su prevazilazili mogućnost prethodne kontaminacije. Nakon sopstvene inspekcije, koja se desila od 31. januara do 18. marta, FDA kaže da je primetila Hronobacter sakazakii „u oblastima srednje i visoke nege u proizvodnji praškastih formula za bebe“ – problem bez obzira da li se radi o istom soju ili ne uzrokovao specifične smrti novorođenčadi.

Agencija je dodatno navela u svom izveštaju da kompanija „nije obezbedila da sve površine koje su bile u kontaktu sa formulom za odojčad budu održavane kako bi se mleko za bebe zaštitilo od kontaminacije iz bilo kog izvora“. Prema FDA, kompanija i dalje radi na „ispravljanju nalaza“ iz svoje inspekcije. Zbog toga fabrika još nije mogla da se ponovo otvori.

Abot neće moći da isporuči proizvod još šest do osam nedelja, prema kompaniji. I to samo ako se ponovo otvori što je pre moguće.

„Iz perspektive roditelja, trenutno nema lakog, magičnog odgovora“, kaže Brajan Ronholm, direktor politike ishrane za Konzjumer Riports, neprofitnu organizaciju posvećenu obezbeđivanju integriteta proizvoda.

Čak i nakon što se fabrika ponovo otvori i ponovo počne da pruža formulu porodicama, ostaje veće pitanje: kako zatvaranje jednog proizvodnog pogona može imati tako drastičan efekat na pristup ishrani miliona beba?

Tržište formula za bebe postoji kao zajednički monopol, sa samo nekoliko proizvođača koji kontrolišu skoro svu ponudu.

Abot je imao približno 43% tržišnog udela pre jedne decenije, prema izveštaju USDA iz 2011. godine - najnoviji broj dostupan. Od tada se malo toga promenilo. Kompanija i dalje ima ekskluzivne ugovore sa dobavljačima u mnogim državama sa VIC-om, USDA-ovim programom dodatne ishrane za porodice sa niskim prihodima, koji čini skoro polovinu prodaje formule u celoj zemlji. Nekoliko drugih proizvođača, uključujući Mead-Johnson i Nestle, takođe imaju VIC ugovore i kontrolišu ostatak tržišta.

Pored svoje visoko koncentrisane strukture, formula za bebe tržište je teško iz drugog razloga. Njena potražnja je određena stopom nataliteta u zemlji, a tržište se godinama smanjuje. Broj rođenih je opadao svake godine od 2008, osim 2014, prema američkom Birou za popis stanovništva.

Sa samo nekoliko ključnih igrača čiji su kapaciteti vezani za tržište koje se smanjuje, posledice su neizbežne kada bilo šta stane na put da određeni proizvod stigne na police prodavnica. Drugi proizvođači će se sigurno boriti sa prilivom nove potražnje potrošača koji ne mogu da dobiju ono što obično kupuju.

„Dilema koju [proizvođači] imaju je da to nije baš unosno tržište“, kaže Patrik Penfild, profesor upravljanja lancem snabdevanja na Univerzitetu Sirakuza. „Jedini način na koji možete povećati svoj udeo na tržištu je ako agresivno idete za konkurencijom.

Pošto je Abot već jedan od najvećih igrača u igri, značajno povećanje njegovog udela nije opcija.

„Ako ne možete da povećate svoj udeo na tržištu, onda pogledajte kako možete da smanjite troškove“, kaže Penfild. „A ponekad kada smanjite troškove, možda nećete imati odgovarajuće protokole ili procedure da biste bili sigurni da radite stvari kako treba.“

„Ne kažem da je to ono što je Abot Laboratories uradila“, upozorava on. "Ali to bi bila moja pretpostavka."

Abot nije jedini entitet koji je možda kriv. „Ovde ima mnogo krivice“, kaže Skot Faber, profesor u pravnom centru Univerziteta Džordžtaun i potpredsednik za vladine poslove u Environmental Vorking Group, neprofitnoj organizaciji koja ima za cilj da osnaži potrošače.

Faber vidi samu FDA kao delimično odgovornu za nedostatak. Agencija, kaže, nije dovoljno brzo reagovala na prijavu uzbunjivača i trebalo je ranije da izvrši inspekciju postrojenja.

„Kada pijani vozač izazove saobraćajnu nesreću, veliki deo krivice snosi pijani vozač, ali i barmen koji je pogledao u drugu stranu dok je posluživao previše pića“, kaže on.

Ove nedelje, Bela kuća je održala konferenciju za štampu kako bi se pozabavila nestašicom i kako planira da što pre obnovi zalihe formule bez ugrožavanja bezbednosti.

„Ti koraci uključuju prvo smanjenje birokratije kako bi se više formula za dojenčad stavilo na police pozivanjem država da obezbede fleksibilnost u programu VIC, što može biti ključni pokretač nekih poremećaja u snabdevanju“, rekao je visoki zvaničnik administracije. Zvaničnik je dodao da administracija poziva FTC i državnog tužioca da nadgledaju podizanje cena od strane trećih prodavaca.

Zvaničnik je naveo treći put za ublažavanje nestašice: inostrani uvoz. „SAD obično proizvode 98 odsto formule za bebe koju konzumiraju, a trgovinski partneri u Meksiku, Čileu, Irskoj i Holandiji su ključni izvori uvoza“, rekla je administracija u saopštenju koje je propratilo konferenciju za štampu.

Međutim, još nema vremenskog okvira kada će ti uvozi formule stići u SAD i biti distribuirani. U petak, komesar FDA Robert Kalif je tvitovao da će agencija objaviti svoj plan sledeće nedelje.

Kada su ga pritisnuli o tome koliko će nestašica trajati, zvaničnik je rekao da nema procene kada će Abotov objekat nastaviti sa radom.

„Vidim kontinuirane nestašice“, kaže Penfild o narednim nedeljama. „Mislim da postoji veliki pritisak na Abbotta da pokrene tu fabriku. I dok to ne urade, videćete ove neprekidne nestašice.”

