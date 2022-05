NOVI SVETSKI POREDAK Putinova Rusija nije glavna pretnja zapadnim interesima, to je Kina sa Si Đinpingom na čelu!

Za mnoge je on tvorac novog svetskog poretka... Henri Kisindžer foto: Profimedia / John MACDOUGALL / AFP

Uprkos ratu u Ukrajini, glavna pretnja zapadnom svetu nije Rusija s Vladimirom Putinom na čelu, već je to Kina, koju predvodi Si Đinping! To je zajednička ocena Henrija Kisindžera (98), bivšeg državnog sekretara SAD, i Vilijama Bernsa (66), direktora CIA.

Oni su učestvovali na konferenciji "Vikend festival", koju je u Vašingtonu organizovao ugledni Fajnenšel tajms, a glavna tema bio je rat u Ukrajini i odnos NR Kine prema sukobu na istoku Evrope. - Apelujem na sve, s koje god strane: morate shvatiti da živimo u potpuno novoj eri i da to više ne smemo da zanemarujemo. Na listi pretnji prvo mesto zauzima NK Kina jer Rusija nema resurse da bi zapretila zapadnom svetu. Osim destruktivno, uvođenjem oružja za masovno uništenje u agresiji na Ukrajinu - naveo je Kisindžer.

Direktor CIA... Vilijam Berns foto: EPA/Tom Williams Špijunske igre - Berns: Opasno je kad ljudi previše pričaju Fajnenšel tajms prenosi i da se predsednik SAD Bajden u početku trudio da umanji umešanost svoje administracije u pružanju obaveštajnih podataka i davanju oružja Ukrajini. Međutim, s vremenom je postao odvažniji. U aprilu je Putina nazvao ratnim zločincem i sukob u Ukrajini nazvao genocidom. Prošle nedelje je Njujork tajms objavio kako su američki obaveštajni podaci omogućili Ukrajincima da likvidiraju najmanje devet ruskih generala, a Vašington post je preneo da su SAD Ukrajini dale tačne koordinate koje su omogućile potapanje krstarice "Moskva". Fajnenšel tajms smatra da je zvanični Vašington prešao iz opreznog načina delovanja u fazu hvaljenja. To je poslednje šta želi šef CIA. - Neodgovorno je. Opasno je kada ljudi previše pričaju, bilo da je reč o deljenju obaveštajnih tajni u privatnom okruženju ili javnom. To je posebno važno u slučaju kada suparnik s arsenalom nuklearnog naoružanja šalje upozorenja o eskalaciji - rekao je Berns.

On naglašava da će geopolitička situacija na globalnom nivou pretrpeti važne promene nakon završetka rata u Ukrajini: - Rusija će tad morati da preispita odnos prema Evropi i NATO, važno je da se u novim okolnostima izbegne suprotstavljen stav prema Moskvi i Pekingu jer će ih to približiti. Nije prirodno da Kina i Rusija imaju identične interese za sve predvidljive probleme. Kisindžer smatra da sada svaki kineski lider razmišlja o tome kako da izbegne situaciju u kojoj se našao Putin. Na drugoj strani, Berns, uprkos tome što se iz Moskve sve češće poteže pitanje upotrebe nuklearnog arsenala, jasno poručuje da Amerika i dalje vidi Kinu kao veću pretnju: - Si Đinping je prilično uznemiren reputacijskom cenom koju bi Kina mogla platiti zbog brutalnosti ruske agresije u Ukrajini. Ni na trenutak nisam pomislio da je rat u Ukrajini srozao odlučnost Si Đinpinga da u nekom trenutku preuzme kontrolu nad Tajvanom. Kina ostaje najveći geopolitički izazov s kojim se na dugi rok suočavamo kao država - rekao je on. Berns smatra i da je Si Đinping ljut jer je Putin svojim potezom ojačao veze SAD i Evrope. Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije i u više navrata je iz Pekinga poručivano da je cilj ujedinjenje ostrva s maticom.

Berns, karijerni diplomata i bivši ambasador SAD u Moskvi, odlično poznaje predsednika Rusije:

Pravi alijansu protiv Pekinga... Džo Bajden, predsednik SAD foto: Profimedia, EPA-EFE/Yuri Gripas Bajdenova misija u Aziji: Veći deo planete nije uz SAD Zanimljivo je da se usred sukoba u Ukrajini američki predsednik Bajden priprema da putuje u Južnu Koreju i Japan (20 - 24. maj), dok je u Vašingtonu ugostio lidere ASEAN, zemalja jugoistočne Azije. Američki cilj jeste da se izoluje Kina i sprovede neka vrsta ekonomskog "rasparivanja". Međutim, ruska invazija je stvorila oprečne reakcije u svetu. Zapad se ujedinio protiv Rusije, ali ostatak sveta je rezervisan. Države koje bi trebalo da daju podršku SAD, poput Meksika i Indije, uzdržale su se od osude agresije u UN. Države koje su uzdržane ili su podržale Rusiju predstavljaju više od dve trećine svetskog stanovništva. Ako Bajden prisili ostatak sveta da bira između SAD i Kine u ekonomskom i tehnološkom "rasparivanju", pitanje je u kojem bi smeru većina otišla. Zemlje ASEAN imaju dvostruko veću trgovinsku saradnju s Kinom nego sa SAD.

- Putin je na vrlo uznemirujući način demonstrirao kako i sile koje su u opadanju mogu biti isto destruktivne kao one koje su u usponu. Posmatrao sam predsednika Putina i imao kontakte s njim dugi niz godina i ono što sam uočio, naročito tokom poslednje decenije, jeste to da na neki način u njemu kulja vrlo zapaljiva mešavina uvređenosti, ambicije i nesigurnosti. Njegova tolerancija na rizik je porasla tokom godina kako je učvršćivao svoj položaj na vlasti i kako se sužavao njegov krug savetnika.