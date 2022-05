RUSIJI NIKO NEĆE ZVECKATI ORUŽJEM NA GRANICI! Stručnjaci analizirali: Putinov odgovor biće u skladu sa rasporedom snaga NATO

"Spremni smo na sve vrste zle volje i gadnih mera protiv nas. Ali nema apsolutno nikakve panike. Ne plašimo se“, rekla je Skaj njuzu finska ministarka za evropska pitanja Titi Tupurinen.

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je finskog predsednika Saulija Ninista da bi nastavak planova Finske za podnošenje zahteva za članstvo u NATO mogao negativno uticati na odnos izmedju te dve države.

foto: EPA / ALEXEI DANICHEV / KREMLIN POOL

Na pitanja da li je ulazak ove dve zemlje u NATO dolivanje ulja na vatru i da li će na scenu stupiti "oružja sudnjeg dana", odgovor su dali profesor geopolitike Srđan Perišić i specijalista za bezbednost i kontraterorizam prof. dr Svetislav Lutovac u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

- Danas smo suočeni sa jednom spoljnopočitičke revolucije u Evropi u kojoj se napušta koncept neutralnosti i otvaranju vrata novim članovima alijanse. To je novih 1300km granice sa Ruskom Federacijom. To će imati novih konotacija i preraspodela oružane snage Rusije. Ne treba biti nešto preterano u strahu, ali ovo sve što se odvija, odvija se u negativnom kontekstu - rekao je prof. dr Lutovac.

Profesor geopolitike Perišić smatra da Finska i Švedska nikada u praksi nisu bile neutralne države.

- Tačno je da ovo samo jedna formalnost, Finska i Švedska nisu bile u praksi neutralne države. One su se kretale ka Zapadnom vojnom savezu, ka NATO. Kad je Finska bila vojno i politički neutralna, SAD tu njenu neutralnost nikada nisu priznavale. Do 1991 godine nestaje sporazum koji je Finska imala sa Sovjetskim savezom. Mi smo sve govorili da je Finska neutralna, ali ona je 1995 postala članica EU, a znamo da je EU predsoblje NATO. 2008 godine Finska je formirala sa NATO snage za brzu intervenciju. To je sve bio put za ulazak u NATO. Ovo je samo formalnost. SAD kao glavna država u NATO želi da razvuče Rusiju na različite frontove - kaže Perišić.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića i Milice Marković da li su na pomolu novi sukobi Rusije i Finske, prof. dr Lutovac smatra da ih ne treba očekivati, ali da je Putin najavio da će ruski odgovor biti u skladu sa rasporedom snaga NATO alijanse.

- Ja lično smatram da ne treba očekivati sukob, ali ono što je očigledno, to je ono što je Putin najavio da će ruski odgovor biti u skladu sa rasporedom snaga NATO alijanse. To znači da će morati strateški da odgovori na sve njihove pozicije. Nema mira i stabilnosti sa zveckanjem oružja oko ruske granice - rekao je prof. dr Lutovac gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

