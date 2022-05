SPASILI JE BITLSI: Azilantkinja iz Iraka izbegla deportaciju zahvaljujući tetovaži stiha pesme čuvene liverpulske četvorke

Žena (28) koja je pripadnica Kurda, prethodno je izgubila zahtev za azil 2016. godine i rečeno joj je da su njena prava na žalbu iscrpljena dve godine kasnije. Ona sada tvrdi da je u opasnosti jer bi zbog tetovaže bila percipirana kao "zapadnjak".

Žena, koja na ramenu ima tekst iz pesme Pola Makartija "Blackbird" - "take these broken wings and learn to fly" (uzmi ova slomljena krila i nauči da letiš), rekla je sudu da se plaši da će je progoniti porodica i društvo jer više ne sledi islam, prenosi Dejli mejl.

"Osećla sam se zarobljeno, kao ptica u kavezu, dok sam živela sa svojom porodicom i nisu mi dozvolili da živim slobodno kao danas. Takođe osećam da se od dolaska u Veliku Britaniju osećam nezavisno i oslobođeno, jer nemam ko da me kontroliše. Verujem da bi me u Iraku sigurno progonili zbog tetovaže, jer se umetnost tela doživljava kao buntovna“, rekla je ona.

Sudija za azil u Kardifu poništio je odluke o njenoj deportaciji i odbacivanju njene žalbe, uprkos tome što su zvaničnici tvrdili da nema dokaza da bi ona bila u opasnosti. Žena će sada morati da dokaže da je u opasnosti da bi eventualno dobila pravo da ostane u Britaniji na osnovu zaštite ljudskih prava.

