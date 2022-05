MOĆNA RUSKA PLAĆENIČKA GRUPA: Progovorio ruski komandant Vagnera i sve šokirao izjavom!

Vagner – ovo je jedna od najtajanstvenijih i najbrutalnijih grupa plaćenika na svetu. Tehnički, Vagner čak i ne postoji jer prema ruskom zakonu nije dozvoljeno biti plaćenik – pa umesto toga funkcioniše kao mreža kompanija, šireći ruski uticaj širom sveta učestvujući u proksi ratovima u Siriji i Libiji.

Vagner je imao najviše uspeha u Centralnoafričkoj Republici, gde njeni treneri – uglavnom bivši pripadnici ruske vojske – rade sa ozloglašenom privatnom vojnom kompanijom koja ima bliske veze sa Vladimirom Putinom i njegovim saveznicima.

Operativci retko pominju grupu imenom, a vrlo retko i priznaju njeno postojanje. Umesto toga, o njoj često govore kao o “orkestru”. Vitali Perfilev je šef Vagner hrupe u Centralnoafričkoj Republici i najviši predsednikov savetnik za bezbednost, gde su iskoristili haotičnu nacionalnu vojsku, gubeći bitku protiv pobunjeničkih grupa, kako bi učvrstili Vagnerovu poziciju kao neprocenjivu na bojnom polju.

“Vagner je mit koji su izmislili novinari. Ali nas zaista nije briga kako nas zovete. Možete nas zvati Vagner, Mocart, Šubert, Šopen, Stravinski. To ne menja smisao, mi smo i dalje ruski instruktori, sa ciljem da pomognemo zemljama u nevolji“, rekao je Perfilev.

Zapadni obaveštajni zvaničnici i analitičari veruju da su ruske vođe koje nadgledaju ovu koaliciju, poslali 8.000 svojih boraca da podrže rusku vojsku u Ukrajini. Nije iznenađujuće da ovi ruske vođe daju potpuno drugačiju sliku o tome kako rat u Ukrajini oblikuje Vagnerove operacije na globalnom nivou.

“Među našim zaposlenima, mnogi su nestrpljivi kada je u pitanju Donbas, kažu da je to njihova misija, ali mi zadržavamo osoblje ovde da rešava zadatke koji stoje pred misijom“, kaže Aleksandar Ivanov, generalni direktor Oficirskog sindikata za međunarodnu bezbednost (COSI). ). Reč je o organizaciji koja tvrdi da je odgovorna za ruske privatne plaćenike u Centralnoafričkoj Republici, rekao je on za VICE World News.

“Sve ruske kompanije koje rade u oblasti bezbednosti u Africi nastavljaju da rade. Imamo misije u Centralnoafričkoj Republici, a druge kompanije imaju ugovorne obaveze prema drugim zemljama”, dodao je Ivanov.

Vagnerove mutne međunarodne operacije i nedostatak transparentnosti, zajedno sa zbrkanim strukturama plaćanja, doveli su do zabune oko njegovog učešća u Ukrajini u ranim danima rata i kako bi to moglo da utiče na ekspanzionističke ciljeve širom Afrike, gde je Vagner poslednjih godina došao do pomoć vlada koje se koprcaju protiv pobunjenika i pobunjeničkih grupa, ostavljajući za sobom trag teških kršenja ljudskih prava. Ali skoro dva meseca nakon ruskih operacija u Ukrajini, američki i britanski obaveštajni zvaničnici uvereni su u Vagnerovo prisustvo tamo. Ruski komandanti koji nadgledaju operacije ove grupe širom Afrike, međutim, demantuju izveštaje da smanjuju prisustvo trupa u ključnim misijama u Centralnoafričkoj Republici i Maliju kako bi popunili prazninu u Ukrajini.

Prošlog meseca, portparol britanskog ministarstva odbrane rekao je za VICE da je “zbog velikih gubitaka i uglavnom zaustavljene invazije, Rusija vrlo verovatno bila primorana da promeni prioritet Vagnerovog osoblja za Ukrajinu na račun operacija u Africi i Siriji“. Kao odgovor, Ivanov je rekao da američke i britanske obaveštajne službe ne bi trebalo da “šire lažne informacije“. Ali je priznao da mnogi muškarci koji služe u Africi žude da služe svojoj zemlji u Ukrajini. Izveštaji društvenih medija identifikovali su osumnjičene Vagnerove plaćenike koji su ranije služili u dobro poznatim misijama, uključujući Siriju i Libiju, navodno ubijene ili zarobljene u Ukrajini. Ivanov je potvrdio za VICE da su ruski borci napustili Siriju - ali, dodao je – nisu nužno otišli u Ukrajinu.

“Mnogi od onih koji su radili na raznim zadacima u Siriji sada su otišli... na veliki projekat, u jednu od afričkih zemalja koje imaju uspešno iskustvo saradnje sa Rusijom".

Ivanov je odbio da pruži dodatne detalje, ponovivši da su ruski plaćenici veoma traženi širom Afrike. Ali na nedavnom sastanku sa parlamentarnim komitetom za spoljne poslove Ujedinjenog Kraljevstva, Kristo Grozev, izvršni direktor "Bellingcat" je opisao zapanjujuće visoku stopu poginulih među ovom grupom, dodajući da je približno od 3.000 do 8.000 njihovih članova navodno ubijeno.

On je opisao prvi talas Vagnerovih plaćenika koji su bili poslani u pravcu Kijeva da izviđaju i ciljaju političke ličnosti za atentat, što je u skladu sa ranim izveštajima da su Vagnerovi plaćenici sa obaveštajnim iskustvom bili deo udarnog odreda zaduženog za uklanjanje predsednika Vladimira Zelenskog. Dana 17. aprila, na društvenim mrežama su se pojavile fotografije jednog od glavnih pobornika grupe u Ukrajini, Jevgenija Prigožina. Na fotografiji se vidi kako stoji ispred automobila sa ukrajinskim tablicama i pored poznatog lojaliste Kremlja Vitalija Milonova, što dovodi do izveštaja da je Prigožin lično u Donbasu da nadgleda operacije grupe u istočnoj Ukrajini.

Dr Šon Mekfejt, viši saradnik u Atlantskom savetu i bivši privatni vojni plaćenik, opisao je Vagnerovu ulogu u Ukrajini kao trostruku.

“Operacije pete kolone, sprovođenje liste za ubijanje ili zarobljavanje ukrajinskog političkog i vojnog rukovodstva i zastrašivanje stanovništva kršenjem ljudskih prava .”

VICE je razgovarao sa liderima ruskih plaćenika koji služe na terenu u Centralnoafričkoj Republici, koji su ponovili Ivanovljevu posvećenost misijama u Africi i rekli da je svako kretanje van zemlje jednostavno normalna rotacija trupa. Izvori na aerodromu u prestonici Bangiju rekli su da poslednjih meseci nije bilo značajnijeg pomeranja ruskih plaćenika iz Bangija. Ivanov je insistirao da će fokus Rusije na afričkoj ekspanziji ostati i dalje

“Potražnja za pomoći iz Rusije je sada neverovatno velika, redovno stižu zahtevi za saradnju sa različitih delova kontinenta. Dakle, potrebni su nam instruktori u Africi“, rekao je on.

Ivanov insistira na tome da u Centralnoafričkoj Republici “ima još mnogo posla da se uradi“, ali je, možda u znak potvrde da Vagnerovaca zaista ima u Ukrajini, dodao: “Želim uspeh onima koji rade u Maliju ili u drugim afričkim zemljama, kao i ruskoj vojsci, armijama Luganske Narodne Republike i Donjecke Narodne Republike kao i dobrovoljcima u Donbasu i u Ukrajini“.

