BIZARNO UPOZORENJE FBI: Pazite da slučajno ne angažujete hakera iz Severne Koreje! Evo na šta treba da obratite pažnju

Američki zvaničnici upozorili su kompanije da nehotice ne angažuju IT osoblje iz Severne Koreje, rekavši da lažni slobodnjaci koriste mogućnosti rada na daljinu da bi sakrili svoj pravi identitet i zaradili novac za Pjongjang.

U upozorenju koje su objavili državni organi i FBI navodi se da je cilj ovih radnika da zaobiđu sankcije SAD i UN i da nabave novac za severnokorejske programe nuklearnog oružja i balističkih projektila.

Zvaničnici su naveli i da kompanije koje angažuju i plate takve radnike mogu da trpe pravne posledice zbog kršenja sankcija.

"Postoje hiljade IT radnika iz DNRK-a koji su ili poslati u inostranstvo ili locirani unutar DNRK-a, i koji ostvaruju prihod koji se vraća vladi Severne Koreje. Ovi IT radnici koriste prednosti postojećih zahteva za specifičnim IT veštinama, kao što su razvoj softvera i mobilnih aplikacija, da bi dobili ugovore od klijenata širom sveta, uključujući Severnu Ameriku, Evropu i istočnu Aziju“, navode zvaničnici.

U dokumentu se navodi da se ti IT-ovci pretvaraju da su iz Južne Koreje, Japana ili drugih azijskih zemalja.

Kako prenose svetske agencije, u dokumentu se navodi niz "crvenih zastavica" na koje poslodavci treba da obrate pažnju uključujući odbijanje učešća u video pozivima i zahteve za primanje isplata u virtuelnoj valuti.

Američki zvaničnici rekli su da su radnici iz Severne Koreje uglavnom locirani u Kini i Rusiji, dok manji broj radi iz Afrike i jugoistočne Azije. Veći deo novca koji su zaradili uzela je severnokorejska vlada.

U savetodavnom izveštaju se navodi da, iako je najveći deo ovako prikrivenog traženja posla zarada u stranoj valuti ili pristup virtuelnim berzama valuta, neki od radnika su pomogli hakerske operacije koje podržava vlada Pjongjanga.

Radnici takođe "mogu da ukradu informacije o korisničkim računima američkih ili međunarodnih banaka kako bi potvrdili svoj identitet na frilens platformama, provajderima plaćanja i kompanijama koje zapošljavaju” radnike po ugovoru.

Angažovanje Severnokorejaca "povlači mnoge rizike, u rasponu od krađe intelektualne svojine, podataka i sredstava do povrede reputacije i pravnih posledica, uključujući sankcije SAD i Ujedinjenih nacija“, navodi se u saopštenju.

