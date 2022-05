ISTINA JE TAMO NEGDE U Kongresu SAD posle više od pola veka počela saslušanja vojnih pilota o NLO!

Dugoočekivano svedočenje visokih vojnih zvaničnika koji su ispitivali viđenja NLO-a pratiće se nakon što je ova tema decenijama bila prekrivena velom tajne.

Saslušanje pred obavještajnim pododborom Zastupničkog doma održano je 11 meseci nakon izveštaja u kome se dokumentuje više od 140 slučajeva onoga što vlada službeno naziva "neidentifiikovanim vazdušnim fenomenima" (UAP) koje su američki piloti prijavljivali od 2004. godine.

-Predugo je stigma povezana sa NLO smetala dobroj obaveštajnoj analizi, rekao je predstavnik Indijane Andre Karson, predsednik Podkomiteta za borbu protiv terorizma, kontraobaveštajne delatnosti i suzbijanje širenja oružja u Komitetu Predstavničkog doma za obaveštajne poslove, prenosi CNN.

-Piloti su izbegavali da izveštavaju, ili su im se smejali kada su to činili. Zvaničnici DOD-a su to pitanje prebacili u pozadinu, ili su ga potpuno gurnuli pod tepih, plašeći se skeptične zajednice nacionalne bezbednosti. NLO je neobjašnjiv, to je istina. Ali oni stvarni. Treba ih istražiti. I sve pretnje koje predstavljaju moraju biti ublažene, rekao je.

Otvorenost Kongresa da govori o letećim objektima bez poznatog ili dokazanog porekla eksponencijalno se povećala poslednjih godina.

To povećano interesovanje - i pojačano uverenje da UAP-ovi predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost - počeli su ozbiljno u aprilu 2020. kada je Pentagon objavio tri kratka video-snimka koji dokumentuju UAP-ove.

Popularniji izraz NLO dugo je povezivan sa vanzemaljskim letelicama koje nisu spomenute u prezentaciji o UAP-u prošloga juna.

Umesto toga, fokus je bio na mogućim implikacijama za američku nacionalnu bezbednost i bezbednost vazduhoplovstva.

Kurir.rs