SAD PREKO UKRAJINE PRIPREMALE BIOLOŠKO ORUŽJE PROTIV RUSA?! Kastratović tvrdi: Prvo prihvatili Putina, pa se pokajali zbog OVOGA!

Rat u Ukrajini ušao je u 86. dan. Još nema dogovora u Evropskoj uniji o šestom paketu sankcija protiv Rusije, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da američki predlog sa carine na rusku naftu znači da bi kupci morali da plaćaju više ili traže alternativne dobavljače.

foto: Twitter video prtscr / RT

Zamenica ukrajinskog ministra odbrane rekla je da u Azovstalu, odakle se predalo više ukrajinski boraca, ima još mnogo ljudi, i da će operacija spasavanja čeličane biti gotova tek kada "svi branioci Marijupolja budu evakuisani na teritorije pod ukrajinskom kontrolom".

foto: Youtube prtscr / MASH, Profimedia / Alexey Kudenko /Sputnik

Turska je obavestila članice NATO-a da će reći "ne" članstvu Švedske i Finske, rekao je predsednik Redžep Tajip Erdogan. Turska planira da blokira prijavu Švedske i Finske za pridruživanje NATO-u ukoliko se ne reše bezbednosni problemi zemlje, dodao je Erdogan.

Svetska vest broj jedan ovih dana bila je predaja Azovaca. O ovoj temi za televiziju Kurir su govorili Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Luka Kastratović, predsednik Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije.

foto: Kurir televizija

- Vidimo da se postepeno broj predatih azovaca povećava, to je činjenica. To su utvrđenja koja su pravljenja za slučaj atomskog rata. Oni su imali uslova za život i rad. Amerikanci su preko Ukrajine pripremali biološko oružje, bliže granicama Rusije da bi uticali na širenje određene zaraze kod ljudi, kod životinja i biljnog sveta. Amerikanci nisu slomili Rusiju u prethodnim decenijama. Niko ne spominje ni to da je Jeljcin pucao u nekoliko stotina svojih deputata. Putina su prihvatili kao predsednika, jer su očekivali da nastavi Jeljcinovu politiku. Rusija je ojačala, i ne samo Rusije, već i Kina i Indija i muslimanske zemlje koje je Amerika bombardovala - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije Luka Kastratović, predsednik Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije.

foto: Kurir televizija

Američki predsednik Džo Bajden sreo se sa predstavnicima Švedske i Finske nakon što su dve zemlje napustile neutralnost i podnijele zahtev za učlanjenje u NATO-savez.

foto: Kurir televizija

- Jutros je stigla vest iz Amerika, da će amerika da zaustavi slanje borbenih aviona Turskoj, ukoliko Turska bude glasala protiv ulaska Švedske i Finske u NATO. To još uvek nije jasna stvar, ali smo videli jasnu želju Finske i Švedske da uđu u NATO. Vidimo želju NATO da se širi bliže granicama NATO. Vidimo i da nisu svi u NATO paktu juedinstveni, da li žele dalje da peckaju Rusiju. Svakako je to neki novi politički kurs, koji nismo mogli ni da zamislimo, da će Finska i Švedska na granicama Rusije da uđu u NATO.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

13:16 OVDE SE LOMI SUDBINA CELE UKRAJINE: Zgrade pretvorene u tvrđave, a Azov spreman da SRAVNI GRAD sa zemljom