UCENA IZ BUDIMPEŠTE Orban traži 18 milijardi evra od EU da bi uveo sankcije na rusku naftu!

Krajem maja se održava samit čelnika EU i do tada bi trebalo da se postigne dogovor o embargu na crno zlato iz Rusije

U nemilosti... Ursula fon der Lejen, predsednica Evropske komisije foto: EPA / Igor Kupljenik

Već dve nedelje diplomate i zvaničnici Evropske unije bezuspešno se bore kako bi postigli dogovor svih članica Unije o obustavi uvoza ruske nafte! Na putu im stoji mađarski premijer Viktor Orban, a kako prenosi portal Politiko, sporazum o šestom paketu sankcija za Rusiju bi mogao da bude postignut tek za još 14 dana.

Nemoralan potez

Mađarska vlada je zatražila od 15 do 18 milijardi evra od EU kako bi ublažila ekonomske gubitke zbog prelaska s ruske nafte na druge izvore energenata. Taj iznos dramatično je veći u odnosu na iznos od 750 miliona evra koji je Brisel ponudio Budimpešti za prilagođavanje naftne i gasne infrastrukture. Najnoviji zahtev Budimpešte izazvao je ogorčenje evropskih diplomata i naterao je neke od njih da se zapitaju hoće li uopšte biti postignut ikakav dogovor o zajedničkoj zabrani uvoza ruske nafte. - Ako postavite lestvicu tako visoko, gde je onda sredina? Svi želimo da pronađemo rešenje za ekonomsku zabrinutost Mađarske, ali takve brojke ne dolaze u obzir - rekao je jedan briselski diplomata za Politiko. Drugi je taj potez Mađarske nazvao "nemoralnim", ističući da se na takav način ne pregovara za vreme rata.

Iskusan ucenjivač: Ranije pretnje i veto Orbanu ovo nije prvi put da ucenjuje EU. Primera radi, on je 2020. zapretio blokiranjem usvajanja budžeta EU i paketa za oporavak zbog dogovora o uslovljavanju isplate novca iz EU fondova s poštovanjem vladavine prava. Sada se u središtu EU postavlja pitanje dokle je Mađarska, to jest Orban spreman da ide? U Briselu veruju da je Orbanova taktika da odugovlači kako bi komisija EU odustala od smanjenja finansiranja Mađarske zbog smanjenja standarda vladavine prava.

Sankcije na rusku naftnu industriju ključne su za smanjenje izvora finansiranja rata u Ukrajini. Od početka invazije EU je potrošila desetine milijardi evra na uvoz ruskih energenata. Plan EU podrazumeva da se embargo uvede postupno u narednih pest meseci. - Neće biti lako, ali je neophodno. To se jednostavno mora učiniti - rekla je Ursula fon der Lajen izlažući plan o sankcijama.

Dobar s Putinom

Mađarska, koja nema izlaz na more, zbog čega se oslanja na dopremanje nafte naftovodima, tvrdi da je njeno protivljenje isključivo ekonomske, a ne političke prirode. Međutim, Orban je jedan od retkih lidera EU koji godinama ima dobre odnose s Putinom. - Ne verujem u korišćenje sankcija, ali u interesu evropskog jedinstva Mađarska neće blokirati odluku o embargu. Ali te mere ne smeju da ugroze energetsku sigurnost Mađarske - rekao je Orban. Nakon toga je šef diplomatije Peter Sijarto procenio da Mađarskoj treba podrška od 15 do 18 milijardi evra. Krajem maja planiran je samit lidera članica EU i do tada bi trebalo da se postigne sporazum.