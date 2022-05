U SIBIRU SE OTVORILA "VRATA PAKLA": Krater Batagajka se stalno širi, a meštani tvrde da iz njega čuju jezive zvuke! VIDEO

Izveštaji kažu da masa koja tone nastavlja da raste i utiče na pejzaž. Slike kratera Batagajka pokazuju kako ogromna masa Zemlje tone i čini se da vuče sve oko sebe. Uzrok kratera je otapanje permafrosta. Zemljište na tom mestu bilo je trajno zamrznuto tokom kvartarnog ledenog doba pre 2,58 miliona godina. Kada je šumsko područje iskrčeno 1960-ih, sunčeva svetlost je stigla do tla i počela da ga greje. Led u zemljištu je počeo da se topi i to je dovelo do zbijanja i taloženja tla. Zbog uticaja globalnog zagrevanja na temperature, uskoro bi se širom sveta mogla pojaviti još jedna „usta pakla“.

Krater Batagajka se meri od 1980-ih i trenutno je dugačak oko kilometar i dubok 86 metara. Otvorena Zemlja otkriva slojeve tla stare između 120.000 i 200.000 godina, a prema preliminarnom datiranju najnižeg mogućeg sloja do 650.000 godina. To ga čini najstarijim neotkrivenim potopljenim područjem u Evroaziji. Krater se širi i raste za 20 do 30 metara godišnje, a to će se nastaviti dok se tlo ne slegne.

Meštani su takođe prijavili da su čuli uznemirujuću buku koja dolazi iz kratera. Jakuti koji su naseljavali ovo područje verovali su u natprirodni i duhovni svet, pa je moguće da zbog toga veruju u mistično značenje kratera. Žive u Rusiji, ali ih ima i u Kazahstanu, Ukrajini i Letoniji.

