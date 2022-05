KISINDŽER UPOZORAVA: U Ukrajini treba ispregovarati mir u naredna 2 meseca ili Evropi preti novi, još veći rat

Kisindžer je u okviru Svetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu razgovarao s njegovim osnivačem i izvršnim predsednikom Klausom Švabom (84) i tokom razgovora rekao da bi poraz Rusa bio fatalan za Zapad jer bi doveo do reorganizacije evropske hijerarhije moći, prenosi britanski Telegraf.

Kisindžer je rekao i da rat u Ukrajini ne bi smeo da potraje još dugo.

Britanski list navodi da diplomata samo što nije rekao Zapadu da pritisne Ukrajinu da prihvati uslove obustave vatre koji nisu u skladu sa njenim trenutnim ciljevima i situacijom na terenu.

"Pregovori moraju da počnu u naredna dva meseca jer će se inače stvoriti tenzije preko kojih neće moći tako lako da se pređe. Idealno, linija razdvajanja trebalo bi da bude povratak na prethodno stanje stvari. Insistiranje na nastavku ratovanja nakon što prođu ta dva meseca ne bi dovelo do slobode Ukrajine, već do novog rata protiv same Rusije", rekao je on.

Kisindžer je dodao da je Rusija već 400 godina deo Europe te da je u ključnim trenucima bila garancija da će se održati ravnoteža moći na Starom kontinentu.

"Evropski lideri ne bi smeli da zaborave na dugoročne odnose i ne bi smeli da rizikuju do te mere da Rusija i Kina postanu trajni saveznici", upozorio je on. - rekao je iskusni političar.

Kisindžer je Ukrajini poručio da "uskladi svoje junaštvo sa mudrošću" i dodao da bi Ukrajina trebalo da bude neutralna tampon-zona, a ne granična zemlja.

