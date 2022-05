AMERIKANCI IZDRŽITE, VISOKE CENE GORIVA SU UVOD U NEŠTO MNOGO BOLJE: Američki predsednik šokirao objašnjenjem! VIDEO

Bajden je ponudio svoje mišljenje o cenama goriva tokom zajedničke konferencije za novinare sa japanskim premijerom Fumiom Kišidom u ponedeljak.

"Kada je reč o cenama gasa, prolazimo kroz neverovatnu tranziciju koja se dešava da ćemo, ako Bog da, kada se završi, bićemo jači i svet će biti jači i manje se oslanjati na fosilna goriva kada je ovo gotovo“, rekao je Bajden, ne nalazeći ništa osim pozitivnosti i budućnosti za Amerikance kao krajnju tačku za njihov trenutni bol.

Državni prosek za galon (3,75 litara) običnog benzina iznosi 4,56 dolara od ponedeljka, što je više od 40 centi više nego pre samo četiri nedelje i nadovezuje se na niz rasta cena.

U delovima zemlje kao što je Kalifornija, međutim, prosečna cena za galon je u ponedeljak dostigla 6,06 dolara, izvestio je Foks njuz.

U međuvremenu, cena dizel goriva — koju farmeri i kamiondžije koriste za snabdevanje Amerikanaca proizvodima koji su im potrebni — porasla je za 75 odsto tokom prošle godine.

Bajden je tvrdio da je njegova administracija preduzela korake da spreči da cena na pumpi poraste još više.

Predsednik je ukazao na oslobađanje milion barela nafte iz američkih strateških naftnih rezervi kao primer njegove brige za svakodnevne brige birača, primetio je Foks njuz.

"I ono što sam uspeo da uradim da sprečim da bude još gore - i to je loše. Cena benzina na pumpi je nešto što sam vam rekao - čuli ste me ranije - da će to biti predmet velike rasprave za mojim kuhinjskim stolom dok sam bio dete. To utiče na mnoge porodice", rekao je Bajden.

"Ali, pustili smo preko dvesta, mislim, pedeset sedam hiljada — miliona barela nafte, rekao bih. Nas i ostatak sveta smo ubedili da se uključimo. Pomoglo je, ali nije bilo dovoljno", dodao je on.

Kurir.rs/Brajtbart