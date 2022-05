UPOZORENJE RUSKOG MINISTRA ODBRANE ŠOJGUA Postoji pretnja da će Ukrajina razviti nuklearno oružje

On je takođe rekao da je Zapad ignorisao predloge Rusije o "neširenju NATO-a" i da je bezbednosna situacija u istočnoj Evropi značajno loša.

Šojgu je dodao da Rusija "usporava tempo" specijalne operacije u Ukrajini zbog evakuacije stanovništva.

- Da bi civili napustili okružena naselja, najavljuju se povremeni režimi zatišja i stvaraju se humanitarni koridori. Naravno, to usporava tempo ofanzive, ali to se radi namerno kako bi se izbegle žrtve, rekao je on.

On je naglasio da oružane snage Rusije, za razliku od Ukrajine ne napadaju civilnu infrastrukturu gde mogu da se nalaze civili.

Ruski ministar odbrane je rekao i da Zapad ne samo što negira neonacizam u Ukrajini, već i sa velikim počastima ugošćavaju predstavnike nacističkih jedinica koje su umešane u krvave zločine.

Šojgu je dodao da će Rusija "nastaviti specijalnu operaciju u Ukrajini, uprkos pritisku i podrške Zapada Kijevu".

- Uprkos velikoj pomoći Zapada kijevskom režimu i pritisku koji trpimo zbog sankcija, nastavićemo specijalnu vojnu operaciju dok svi ciljevi ne budu ispunjeni, rekao je on.

Prema njegovim rečima, Zapad hitno organizuje snabdevanje smrtonosnog oružja, strahujući od poraza ukrajinskih trupa.

