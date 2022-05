INSAJDERI POKOPALI DŽONSONA! PIJANKE BILE REDOVNE U VREME KARANTINA Hoće li Partigejt odlučiti sudbinu britanskog premijera? VIDEO

Insajderi koji su bili na nekom od događaja prvi put su za BBC Panoramu detaljno ispričali šta su videli.

Oni opisuju dolazak na posao ujutro nakon druženja kako bi pronašli flaše koje leže oko delova zgrade, kante prepune smeća i praznine ostavljene na stolu.

Oni takođe pričaju o žurkama koje su se odvijale tako kasno da su, povremeno, neki završili celu noć u Dauning Stritu.

I kažu da se osoblje rugalo drugima koji su pokušali da zaustave ono što se dešava.

Zvanični portparol premijera rekao je da je Boris Džonson „veoma ozbiljno shvatio“ otkrića o tome šta se dogodilo u Dauning stritu tokom karantene.

On je rekao da je privremeni izveštaj Sju Grej "pokrenuo neke od ovih izazova" i da su kao rezultat toga napravljene " promene" u tome kako je funkcionisao broj 10, dodajući da "predstoje dalje promene".

Izveštaji dolaze dan pre nego što se očekuje da će viši državni službenik, Grej, dostaviti svoj izveštaj o zabavama u blokadi u broju 10.

Prošle nedelje, Londonska policija je završila sopstvenu istragu o kršenju pravila, nakon što je izrekla 126 kazni - uključujući i jednu za premijera zbog prisustvovanja rođendanskoj zabavi u junu 2020.

Međutim, i policija i premijer suočavaju se sa novim pitanjima nakon što je ITV Nevs dobio slike za koje se veruje da prikazuju premijera na žurci tokom žurke za njegovog šefa komunikacija Li Kejna 13. novembra 2020.

Govoreći anonimno, tri insajdera su dala uvid u svet iza čuvenih ulaznih vrata broj 10 u kojima su pravila karantina po kojima je zemlja živela rutinski ignorisana, a druženje je bilo redovno, uz, kako su oni osećali, implicitnu dozvolu premijera.

Jedan službenik opisuje odlazak direktora za komunikacije Lija Kejna, događaj 13. novembra 2020, kada je premijer prikazan kako podiže čašu, ali zbog čega nije kažnjen.

Za druge je ocenjeno da su prekršili zakon zato što su bili tamo i dobili kazne.

Džonson je prisustvovao i održao govor kako bi se zahvalio gospodinu Kejnu, ali kako se zabava razvijala „bilo je oko 30 ljudi, ako ne i više, u prostoriji. Svi su stajali rame uz rame, neki ljudi jedni drugima u krilima... jedno ili dvoje ljudi ."

Na zabavi uoči sahrane princa Filipa 16. aprila 2021. prikazuju „živahan događaj... opštu zabavu sa ljudima koji plešu“.

Okupljanje je postalo toliko glasno da im je obezbeđenje u zgradi reklo da napuste zgradu i odu na teren broj 10.

„Tako da su svi uzeli sve piće, hranu, sve i otišli ​​u baštu“, kaže jedan izvor.

"Svi smo sedeli za stolovima i pili. Ljudi su tamo prenoćili."

Oni sada priznaju da je ono što se dogodilo "neoprostivo".

Insajderi priznaju da su događaji bili rutina.

„Bili su svake nedelje“, kaže jedan. „Pozivnice za događaj u petak za piće iz službe za štampu upravo su ukucane u dnevnik.

Poziv je bio poznat kao "VTF" - što znači "petak za vino" i referenca na manje učtiv akronim.

Pića su često bila zakazana u broju 10 za 16 časova. Izvori kažu da su pića u petak već neko vreme bila tradicija u Vajtholu.

Ali piće nije bilo ograničeno na petak. Jedan bivši zvaničnik opisuje kako se često pojavljivao na poslu u broju 10 da bi zatekao "Nered! Bilo je flaša, praznih stvari, smeća - u kanti, ali prepunih - ili zaista ponekad ostavljenih na stolu."

Skoro šest meseci otkako su se prvi put pojavili navodi o žurkama, još uvek je gotovo nemoguće poverovati da se redovno druženja održavaju u zgradama u kojima su bila postavljena pravila koja su sprečavala ostatak zemlje da to radi.

Takođe je jasno da je neko osoblje bilo zabrinuto zbog toga šta se dešava, opisujući „glupavi“ sada ozloglašeni BIOB – donesi svoju flašu – mejl koji je poslao najviši državni službenik premijera, Martin Rejnolds.

Bivši zaposleni kaže kako je bilo teško izraziti zabrinutost.

Drugi insajder opisuje kako je obezbeđenje Dauning strita, bio ismejan kada su pokušali da zaustave zabavu u punom toku.

„Sećam se kada je čuvar pokušao da sve to zaustavi, a on je samo odmahivao glavom na ovoj zabavi, govoreći: 'Ovo ne bi trebalo da se dešava'.

„Ljudi su ga ismevali jer je bio toliko uznemiren da se ova zabava dešavala, a ne bi trebalo da se dešava.

Kako se to onda dogodilo, kada je ostatak zemlje živeo pod strogim izolacijom?

Sva trojica predstavljaju Dauning strit kao paralelni univerzum. „Smatrali smo to kao sopstveni balon“ gde se pravila zapravo ne primenjuju, kaže jedan.

„Sve se nastavilo normalno. Socijalno distanciranje se nije desilo. Nismo nosili maske za lice. Nije bilo kao u spoljašnjem svetu".

Drugi čak opisuje događaje kao "spasonosni put" za osoblje koje je dugo radilos, posebno ako su živeli sami.

Ali sva tri ukazuju na kulturu koju je postavio sam premijer, sugerišući da je „želeo da mu se dopadne“ i da osoblje može da „pusti kosu“.

Jedna sugeriše da su se osećali kao da imaju premijerovu dozvolu da se druže, čak i da je to značilo kršenje pravila jer je „on bio tamo“.

„Možda je samo probijao na putu do svog stana jer bi se to dogodilo“, dodaju oni. „Znate, on nije bio tamo i rekao da ovo ne bi trebalo da se dešava.

„Nije rekao: 'Mogu li svi da prekinu i idu kući? Mogu li svi da se socijalno distanciraju? Mogu li svi da stave maske?'

"Ne, on to nikome nije govorio. On je hvatao čašu za sebe."

Džonson je kažnjen zbog prisustvovanja jednom događaju i negira da je prekršio zakon u drugim prilikama ili da je znao da se pravila krše u Dauning Stritu.

Ali jasno je kako insajderi prvi put govore da je nekima od onih koji su u to vreme radili na broju 10 taj račun teško prihvatiti.

Jedan službenik opisuje šta se dogodilo kada su gledali kako premijer u Donjem domu poriče da je nešto pošlo naopako.

„Gledali smo sve to uživo i samo smo se nekako u neverici gledali šta radi?" kažu oni.

„Zašto on to poriče kada smo sve vreme bili s njim, znali smo da su pravila prekršena, znali smo da su se te zabave desile?“

Političke posledice Partigejta bile su duboke po premijera.

Vlast je mesecima opterećena skandalom. Poverenje u njega je narušeno, i on se suočava sa ponovnim pozivima svoje stranke da podnese ostavku.

On je do sada preživeo, a većina njegovih poslanika nerado deluje. Dobio je samo jednu kaznu, a njegovi pristalice veruju da je javnosti mnogo više stalo do spajanja kraja s krajem nego koliko je čaša toplog prošeka premijer nakratko popio, a možda i ne, sa svojim osobljem.

Dok se Dauning strit priprema za nalaze zvanične istrage Vajthola o tome šta se dogodilo, što ponovo podiže tenziju, jasne su lične posledice za one koji su uhvaćeni u prekršaju.

Mnogo desetina zaposlenih i bivših zaposlenih je kažnjeno, uključujući dvojicu onih koji su otvorili Panoramu, a postoji povreda i konfuzija o tome kako se prema njima postupa.

Jedan bivši službenik kaže da posebno mlađi članovi tima „nisu mislili da krše pravila u to vreme jer je premijer bio na [događajima], na njima su bili neki od najviših državnih službenika u zemlji – i bili su zaista organizujući neke od njih“.

