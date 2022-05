BIO JE TRAMPOV DRUGI ČOVEK U BELOJ KUĆI: Sada su Majka Pensa pitali da li će se kandidovati protiv bivšeg šefa? VIDEO

„Ići ćemo tamo gde nas zovu“, rekao je Pens za Njujork tajms u intervjuu objavljenom u ponedeljak, ali snimljenom prošlog meseca.

„To je način na koji smo Karen i ja uvek pristupali ovim stvarima“, dodao je on, rekavši da će se moliti za odluku.

Pens je izjavio da je „neverovatno ponosan na rekord“ koji su on i Tramp imali na vlasti, rekavši da su on i 45. predsednik zajedno proveli „na frontu“.

„Veoma sam bio dirnut putujući po zemlji koliko su ljudi izdvojili da izraze zahvalnost, bilo mi je to veoma ponižavajuće“, rekao je Pens na pitanje o predsedničkim izborima 2020.

Trampov portparol Tejlor Budovič rekao je za NIT da Pens „očajnički želi da juri svoju izgubljenu relevantnost“.

„Realnost je da predsednik Tramp već ima 82-3 sa svojim odobrenjima i ništa ga ne sprečava da spase Ameriku 2022. godine i kasnije“, dodao je on. „Majk Pens je trebalo da izgubi guvernersku trku 2016. pre nego što je povučen i njegova politička karijera je spašena.

Činilo se da je Tramp još u martu sugerisao da neće izabrati Pensa za svog potpredsednika ako se kandiduje za predsednika 2024.

Tokom intervjua za Vashington Ekaminer, Tramp je govorio o Pensu i mogućem trećem trku u Belu kuću.

„Ne mislim da bi ljudi to prihvatili“, rekao je Tramp.

Tramp je naveo posledice izbora 2020, sugerišući da su njegove razlike sa Pensom bile previše oštre da bi se prevazišle.

„Majk i ja smo imali odličan odnos osim veoma važnog faktora koji se desio na kraju. Imali smo veoma dobre odnose“, rekao je Tramp. "Nisam razgovarao sa njim dugo vremena."

„Bio sam razočaran u Majka“, dodao je Tramp.

Tramp je takođe davao nagoveštaje o kandidaturi za Belu kuću 2024.

Tokom intervjua za „Full Send Podcast“, ​​koji je Jutjub uklonio zbog navodnog „kršenja pravila“, Tramp je govorio o Džou Bajdenu, sukobu između Ukrajine i Rusije, šta se dešava u Americi pod Bajdenom i da li će on biti ponovo se kandiduje za predsednika.

„Pitanje je, Don, ti si to nagovestio“, počeo je voditelj Bob Meneri. „Da li se vraćate i kandidujete se za predsednika Sjedinjenih Država?“

„Zakoni o finansiranju kampanje vam zapravo ne dozvoljavaju da o tome razgovarate osim ako bukvalno ne prođete kroz drugačiji proces“, odgovorio je Tramp. „Dakle, mislim da će mnogi ljudi biti zaista srećni. Možda ste zaista srećni, ali mislim da će mnogi ljudi biti veoma srećni. Ali, sačekaću.”

Tokom svog glavnog obraćanja na Konferenciji konzervativne političke akcije, Tramp je dao još jedan nagoveštaj.

U dobro primljenom govoru, Tramp je ispalio verbalne salve na predsednika Džoa Bajdena i njegovu administraciju usred rastuće krize u Ukrajini nakon invazije desetina hiljada ruskih vojnika krajem prošle nedelje, obećavajući istovremeno da će pomoći da se republikanci vrate na vlast u novembru. i 2024.

„Socijalisti, globalisti, marksisti i komunisti koji napadaju našu civilizaciju nemaju pojma o usnulom divu kojeg su probudili“, rekao je Tramp u subotu uveče.

„Ali oni će to saznati na teži način, počevši od 8. novembra, a onda ponovo, još više u novembru 2024, saznaće kao nikada ranije. Uradili smo to dva puta i uradićemo to ponovo. Uradićemo to ponovo treći put“, obećao je on.

„Radikalna levica je pokušala da zameni američku demokratiju probuđenom tiranijom“, rekao je Tramp. „Naša misija 2022. i 2024. godine je da se borimo protiv ove radikalne i moći gladne vladajuće klase i da im donesemo izborni poraz.

„Ne sumnjam da je predsednik Putin doneo odluku da nemilosrdno napadne Ukrajinu tek nakon što je video patetično povlačenje [vojne Sjedinjenih Država] iz Avganistana“, dodao je Tramp.

„Juče su me novinari pitali da li mislim da je predsednik Putin pametan. Rekao sam: „Naravno da je pametan.“ … „Problem nije u tome što je Putin pametan, što je, naravno, pametno. Ali pravi problem je što su naši lideri glupi“, rekao je on.

„Izlazak je bio dobra stvar. Sveo sam na dve hiljade vojnika“, rekao je Tramp, misleći na svoju odluku dok je bio predsednik da smanji prisustvo SAD u toj jugozapadnoj azijskoj zemlji. „Hteli smo da izađemo sa snagom i dostojanstvom, ali da prvo izvedemo vojnike, veliku armiju – uzeli smo našu vojsku i marince – prvo smo ih izveli da to uradimo i ostavimo Amerikance iza sebe, ostavimo druge ljude iza sebe, ostaviti za sobom opremu vrednu 85 milijardi dolara.”

Kurir.rs/Coservative Brief