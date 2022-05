NAJNOVIJE INFORMACIJE NAKON UŽASNOG POKOLJA U TEKSASU Roditelji nastradale dece u agoniji! Kovačević: BAJDEN DAJE LICEMERNE IZJAVE

Šef policije Uvaldea saopštio je da je ovo najkrvaviji zločin u istoriji teksaških škola u poslednjih 56 godina. Statistika je zabeležila samo četiri zločina, koji su po broju žrtava gori od Ramosa.

O ovoj nesreći u govorili je urednik portala "Serbian Times" iz Amerike, novinar Antonije Kovačević.

Najnovija vest od jutros u Americi je da su roditelji nastradale dece podneli ogroman broj tužbi na račun policije, istakao je Kovačević u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- Amerika iz jedne krizne situacije prelazi u drugu, mediji iz jedne psihoze prelaze u drugu. Roditelji su izneli teške optužbe na račun policije koja se pojavila tek sat i po vremena nakon poziva. Situacija na licu mesta je tragična, ovo je drugi slučaj masovnog ubistava za deset dana. Nikada se za tako kratko vreme nije desilo toliko masovnih ubistava kao u ovo vreme. Problem su i labavi zakoni koji dozvoljavaju osobi od 18 godina da kupuje oružje.

Zbog brojnih kriza kroz koje je Amerika prolazila proteklih nekoliko godina, Antonije Kovačević je naveo da je veliki broj dece na antidepresivima.

- Situacija je dramatična, veliki broj dece je na antidepresivima, za njih je veoma tanka ta linija između života i smrti. Oni naživot gledaju kao na video-igricu i to donekle objašnjava ovu užasnu situaciju - rekao je Kovačević.

foto: Kurir televizija

Urednik "Serian Times-a" istakao je i da je nezahvalno govoriti o ranijem ponašanju mladića koji je počinio ovako stravičan zločin.

- Nezahvalno je govoriti o tome. Kada se desi ovako nešto, onda se javljaju svi ti slučajni prolaznici i prijatelji koji svedoče o čudnom ponašanju ubice - kaže Antonije Kovačević.

Američki predsednik Džozef Bajden najavio je kristaški rat protiv proizvođača oružja, što je, kako je ocenio Antonije Kovačević, svojevrsno licemerje, budući da Bela kuća uveliko podstiče rat u Ukrajni slanjem ogromne količine oružja u vidu i prodaje i pomoći toj zemlji.

foto: Kurir televizija

Antonije je istakao i da se u Americi već dugi niz godina stvara stanje panije i straha, smišljaju se kojekakvi lažni neprijatelji, što stvara dodatnu nestabilnost kod već labinih osoba.

- Senatori iz republikanske stranke godinama odbijaju da se proverava bekgraund osobe koja kupuje oružje, a to se tumači time što većina tih ljudi sarađuju sa proizvođačima oružja. Proizvodnja oružja je ogroman biznis u Americi. Osobe koje su psihički labilne i to u kulturi gde se masovno snimaju filmovi o nasilju i serijskim ubicama, ne verujem da će taj zakon mnogo rešiti problem. Američko društvo treba mnogo više reforme. Stvaranje konstantnog straha i panike, izmišljanje kojekakvih neprijatelja sve je to dovelo do stvaranja jedne psihoze koja veoma loše utiče na mlade i njihov život - kaže Antonije Kovačević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:30 AMERIKA PODELJENA GORE NEGO ZA VREME TRAMPA Protesti širom zemlje, ovo je razlog za DUBOKE PODELE U 23 SAVEZNE DRŽAVE