BRITANSKO-RUSKI OBAVEŠTAJNI RAT U UKRAJINI London nema nikakve izvore u Moskvi, a još manje strategiju za rat protiv ruske vojske!

Od početka rata često se moglo čuti kako ukrajinskoj vojsci u savetima pomažu britanski oficiri. Iako su to samo nagađanja evidentno je da posle SAD najveću vojnu i obaveštajnu podršku vlastima u Kijevu pruža Velika Britanija.

To je bio svakako odličan povodo da o tome porazgovaramo sa magistrom međunarodnih odnosa i vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem.

"Britansko-ukrajinska saradnja je obaveštajnog tipa. Britanci snabdevaju obaveštajnim podacima Ukrajince, to radi britanska obaveštajna služba Mi 6, ali se postavlja pitanje sledeće vrste koje oni izvore imaju u Moskvi?

Mislim nikakve iz vrlo prostog razloga, što najpoznatiji britanski agent za vreme Hladnog rata je bio Oleg Gordijevski, koji je završio MGIMO, koji je bio prvo šef KGB u Dankoj, pa u Londonu i po nagovoru žene prešao na stranu Engleza, koji sad živi u okrugu Suri, kaže na početku razgovora Jovanović.

Prema njegovim rečima Britanci nemaju nikakve izvore u Moskvi.

"Britanci nemaju nikavu strategiju. Oni nisusposbni da ratuju na kopnu. Nisu uspeli da kontrolišu nijednu provinciju u Iraku i Avganistanu, provinciju Helmand. Britanija je sve velike bitke na kopnu izgubila. U Francuskoj 1940. i čuvenu operaciju Marekt Garden 1944 koja je bila potpuni fijasko britanskih vazdušnodesantnih snaga, u Holandiji. Britanska vojska nikad nije poklanjala značaj kopnenoj vojsci, ne znam koji bi savet mogli da daju ukrajinskoj vojsci, dodaje Jovanović i nastavlja.

"Oni su trebaoli da ih savetaju da kupuju podmroinice. Britanci kao svaka ostrvska država jačaju mornaricu i vazduhoplovstvo. Da ne kažemo samo loše o Britancima rećićemo da su uspeli da izguraju projekat Harijer koji je najbolji avion sa vertikalnim poletanjem i sletanje,m. Oni su morali da pokrenu celu flotu, sve resurse da bi odbranili Foklandaska ostrva.

Pa kako Britanci mogu da savetuju ukrajinsku vojsku?

"Britanci bi moigli da savetuju ukrajinsku mornaricu, a pošto ona ne postoji mislim da nikakvih pametnih saveta Britanci ne mogu da daju.

A Britanci u Moskvi?

"Što se tiče birtanske obaveštajne službe u Moskvi predpostavljam da je vrlo tanka. iz prostih razloga, pošto su svi britanski špijuni u Mokvi uhapšeni, nevezano za ovaj sukob. Brtinaija kod Rusa se ne kotira visoko, da bi nekom rusu palo na pamet da špijunira za Engleze. Glavni stručnjak za Putina i Ruse je Ričard Sakva koji je poreklom Indus, koji predaju na Univerzitetu Kent, a fancinantno je to što Britnaci sami sebi nisu uspeli da objasne Kima Filbija, prvo da se pozabave time. Oni koji su špijunirali za Ruse su idealisti. Niko nikad nije špijunirao za Ruse kroz celu njihovu istoriju za novac. Ako su Britanci imali nekad velike mislioceMakinder, Čerčil ,koji je potuno razumeo ko je i šta je Staljin. On je sam rekao kada se dopisaivao sa Staljinom, da je imao utisak da priča sa ruskim imnperijalistom, naglašava on..

Jovanović kaže za kraj da danas nema velikih umova u britanskoj politici, kao što je to bilo u prošlosti.

Kurir.rs/A.Mlakar.