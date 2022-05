TRAMP Ako SAD imaju novca za Ukrajinu, onda imaju i za bezbednost u školama

Donald Tramp je, obraćajući se na konvenciji Nacionalnog udruženja vlasnika oružja (NRA) u Hjustonu, da je potrebno olakšati načine smeštanja nasilnih i mentalno obolelih osoba u odgovarajuće ustanove, preneo je Rojters.

Govoreći o unapređenju bezbednosti u školama, Tramp je istakao da bi svaka škola trebalo da ima samo jedan ulaz, jake ograde i detektore metala, kao i da bi u svakoj školi sve vreme trebalo da bude policajac ili naoružano obezbeđenje.

- To nije stvar novca. To je stvar volje. Ako SAD imaju da pošalju Ukrajini 40 milijardi dolara, mi možemo to da uradimo, poručio je Tramp.

Pozvao je i na ukidanje zona bez oružja u školama i dodao da se na taj način žrtve ostavljaju bez načina za odbranu u slučaju napada.

Tramp je podsetio na staru izreku i rekao da su dobri ljudi sa oružjem jedini način da zaustavite loše ljude sa oružjem.

- Postojanje zla je jedan od najboljih razloga za naoružavanje građana koji poštuju zakon, rekao je Tramp pred okupljenima na konvenciji NRA u Hjustonu.

U pucnjavi u osnovnoj školi u gradu Juvalde u Teksasu u utorak ubijeno je 19 učenika i dve nastavnice, a više od desetoro dece je povređeno.

Napadač, osamnaestogodišnji Salvador Ramos je ubijen, a pre napada je pucao u svoju babu i na društvenim mrežama kačio fotografije sa oružjem i naveo šta će se desiti.

Predsednik SAD Džozef Bajden apelovao je na Kongres, u kojem se republikanci već dugo protive donošenju ograničenja za nošenje vatrenog oružja, da se konačno suprotstavi oružanom lobiju i spreči nova stradanja u masovnim pucnjavama.

Kurir.rs/RTS/Rojters