ANALIZA ŠTA SE KRIJE IZA DELIMIČNOG EMBARGA EU NA RUSKU NAFTU: Orban slavi, Zelenski besni!

Lideri država članica Evrospke unije u ponedeljak kasno uveče posle agonije koja je počela još u subotu konačno su postigli dogovor o zabrani uvoza ruske nafte u Evropsku unije, saopštio je predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, sa čime je posle serije peripetija usvojen čuveni 6. paket sankcija protiv Rusije, ali delimično, od ove mere i dalje je izuzet gas koje članice EU mogu nesmetano da kupuju, ali samo za ruske rublje.

Šta predviđa dogovor

Naime, dogovor predviđa da se zabrani uvoz 70 posto nafte i to samo one koje se doprema morskim putem, dok je odluka o transportu nafte kopnenim putem preko naftovoda "Družba" za sad izuzeta iz ovog plana i to će ostati na snazi do kraja ove godine, kada bi ta zabrana bila isposštovana u vrednosti od 90 posto.

Ovakva odluka EU kod nekih je pozdravljena poput mađarskog premijera Viktora Orbana, dok je kod ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog izazvala bes i ogorčenje.

Orban slavi

Vikotor Orban u ponedeljak kasno uveče obratio se Mađarima preko video poruke u kome je saopštio građanima da mogu "mirno da spavaju u svojim krevetima", jer će biti zaštićeni od poskupljenja goriva, ali i da će biti grejanja, za razliku od ostatka unije.

Sa time je Evropska komisija izašla u susret mađarskom premijeru Orbanu i omogućila mu da Mađarska i dalje nastavi da kupuje naftu koja se doprema naftovodom iz Rusije.

Inače Orban je za vikend govorio da bi totalni embargo na naftu za mađarsku bio poput bacanja "atomske bombe", jer bi prekid snabdevanja, bez alternativnih izvora nabavke, koji ne postoje razorio privredu te zemlje Srednje Evrope, koja i nije baš u dobrim odnosima sa administracijom u Briselu duže vreme, a posebno od početka rata u Ukrajini.

-Atomsku bombu smo uspeli da izbegnemo, rekao je Orban u video snimku objavljenom na njegovoj Fejsbuk stranici.

Zelenski besan

Ovo je potvrdila i šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je prva predložila potpunu zabranu uvoza ruske nafte. Ona je rekla da je ovo privremena odluka, dok Mađarska ne pronađe način da rusku naftu zameni nekom drugom

Za razliku od Orbana, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je EU zbog nedostatka jedinstva jer "Blok 27" nije uspeo da se dogovori o obećanoj zabrani uvoza ruske nafte.

Zelenski je pozvao lidere EU da ostvae po strani sve svađe unutar Evrope", jer sa nima ohrabruju Rusiju da nastavi rat i napad na njegovu državu. Ali njegove molbe ostale su usamljeni vapaj.

Obraćajući se liderima putem 10-minutne video poruke, Zelenski je rekao da se sankcije ''moraju dogovoriti, da moraju da budu efikasne, uključujući (i) naftu", tako da Moskva ''oseti cenu za ono što radi protiv Ukrajine" i ostatka Evrope. Tek tada će, rekao je Zelenski, Rusija biti prinuđena da ''počne da traži mir''.

Austrijski kancelar Karl Nehamer takođe je pozdravio sporazum. Naglasio je da bi to naštetilo i državama članicama.

- Ali bol koji trpimo je „ništa u poređenju sa onim što Ukrajinci moraju da trpe, rekao je on po dolasku drugog dana sastanka lidera EU u Briselu.

Šta još ima u 6. paketu

Istovremeno, Nehamer je uverio da u narednom paketu sankcija Rusiji neće biti embarga na ruski gas.

Osim nafte čuveni 6. paket sankcija predviđa i usključenje tri ruske banke iz sistema Swift, a među njima je i najveća Sberbanka, a na listi sankcija su i tri ruske televizije u državnom vlasništvu kojima že na teritoriji EU biti zabranjen rad. Takođe kako je saopštio Šarl Mišel pod sankcijama će se nači i neki ljudi iz Rusije, koji, to nije saopšteno.

EU i dalje vodi polemiku o planu za okončanje zavisnosti od ruskih fosilnih goriva REPoverEU, koji je komisija predstavila ovog meseca. Prema rečima predsednika komisije, to je osnova da se vremenom potpuno odustane od ruskih fosilnih goriva.

Ne mare za sankcije EU Indija postala najveći uvoznik ruske nafte Sudeći po mirnoj rekaciji Moskva se nije previše zabrinula za ovaj delimični embargo EU. Naime prema ruskim podacima Indija je u maju ove godine iz Rusije uvezla 24 miliona barela nafteu poređenju sa 7,2 miliona koliko je uvezeno u aprilu 2022. Ukupan uvoz "crnog zlata" iz Rusije u Indiju u periodu od 24. februara do 30. maja iznosio je ukupno 34 miliona barela, govore podaci koje je objavio ruska Refinitiva. Prema podacima ovog sajta očekuje se da će uvoz ruske nafte u Indiju do 30. juna, gledajući isti period od 24 februara iznositi 62,5 miliona barela, jer se predviđa da će Nju Delhi u junu kupiti 28 miliona barela ruske nafte

Tramp krivi Bajdena Galon benzina ste plaćali 1,80, a sad 9 dolara Bivši američki predsednik Donald Tramp nastavio je da "zagreva Amerikance" pred predstojću nominaciju republikanske stranke sledeće 2023. godine i aktuelnog predsednika Bajdena optužuje da je upropastio zemlju -Imali smo cenu od 1,87 dolara za galon benzina, razmislite o tome, sada će cena biti 9 dolara, to je kao tri ogromna povećanja poreza, rekao je Tramp, raspaljujući bes Amerikanaca u nadi da će mu kriza pomoći da se vrati u Belu kuću.

Prekid isporuke gasa Holanđani odbili da plate u rubljama Ruski energetski gigant Gasprom saopštio je da je u potpunosti obustavio isporuke gasa holandskom trgovcu GasTerra, koji kupuje gas u ime holandske vlade nakon što ona nije platila gas isporučen u aprilu. Moskva je zahtevala plaćanje gasa isporučenog posle 1. aprila u rubljama, a GasTerra je u ponedeljak saopštila da to neće učiniti. GasTerra je takođe saopštila da je pronašla alternativne načine za snabdevanje dve milijarde kubnih metara gasa, za koje se očekuje da će dobiti od Gasproma do oktobra.