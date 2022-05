PREDSEDNIK JE ZEZNUO: U Kremlju raste nezadovoljstvo Putinom, tajno se razgovara o njegovim naslednicima i pominju ova imena

U Kremlju "gotovo niko nije zadovoljan Putinom" što je dovelo do toga da sa jedne strane "jastrebovi" zahtevaju više brutalnosti u Ukrajini, dok drugi traže naslednike predsednika, tvrde izvori nezavisnog ruskog medija Meduza.

Rat u Ukrajini traje više od tri meseca i ruski zvaničnici su menjali svoje stavove od umereno optimističnih preko ekstremno pesimističnih do na kraju umereno sumornih.

Izvori bliski Kremlju za Meduzu kažu da se raspoloženje ponovo promenilo i da elita sve više direktno izražava nezadovoljstvo ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Štaviše, frustracija predsednikom raste i među pristalicama i među protivnicima invazije.

Izvori tvrde da u Kremlju niko nije srećan što je Putin pokrenuo specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini jer su svesni da više ništa neće biti kao pre, ali isto tako i dalje ne vide realan scenario u kojem bi predsednik Putin mogao da prekine neprijateljstva u Ukrajini i da zadrži visok rejting u Rusiji. Meduza navodi da je tim administracije za unutrašnju politiku počeo da smišlja strategije za "dostojanstveno povlačenje“ samo nekoliko nedelja nakon invazije, ali da još ništa nisu pripremili.

"Verovatno gotovo niko nije zadovoljan Putinom. Poslovni ljudi i mnogi članovi vlade nezadovoljni su što je predsednik započeo ovaj rat ne razmišljajući o razmerama sankcija. Normalan život pod ovim sankcijama je nemoguć. 'Jastrebovi' su ljuti na tempo 'specijalne operacije' i misle da je moguća odlučnija akcija", opisao je jedan izvor raspoloženje među ruskim elitama.

Izvori bliski Kremlju kažu da "jastrebovi" žele još jače vojne operacije, mobilizaciju rezervista i pobedu u ratu u vidu zauzimanja Kijeva.

Kremlj, međutim, nije spreman da proglasi potpunu mobilizaciju. Početkom aprila, pozivajući se na rezultate zatvorenih socioloških studija, izvori koji poznaju unutrašnju politiku Putinove administracije rekli su za Meduzu da čak i Rusi koji kažu da podržavaju specijalnu operaciju u Ukrajini oklevaju da se dobrovoljno prijave za borbu ili da pošalju sopstvenim rođacima na frontovima.

Istovremeno, glavni ruski biznismeni i većina civilnih državnih zvaničnika takođe su nezadovoljni predsednikovim postupcima i kritikuju ga što nije preduzeo stvarne korake ka miru sa Ukrajinom. U međuvremenu, ekonomske poteškoće rastu iz dana u dan.

"Problemi su već vidljivi, a do sredine leta će padati sa svih strana: transport, medicina, čak i poljoprivreda. Samo niko nije razmišljao o razmerama [sankcija]“, rekao je za Meduzu izvor blizak vladi i dodao da niko u Kremlju nije proračunao posledice potpunog bojkota evropskih zemalja ruske nafte i gasa.

Vladimir Putin jednostavno ne želi da razmišlja o ekonomskim poteškoćama koje su očigledne većini zvaničnika, a posebno ne želi da povezuje ove probleme sa ratom u Ukrajini, rekla su za Meduzu dva izvora vezana za Kremlj.

Izvori Meduze koji su povezani sa Kremljom i federalnom vladom kažu da je priča o "budućnosti posle Putina“ sve češća među ruskim elitama. "Nije da oni sada žele da svrgnu Putina, ili da planiraju zaveru, ali postoji razumevanje (ili želja) da on neće upravljati državom možda u doglednoj budućnosti“, objasnio je jedan pojedinac.

"Predsednik je zeznuo, ali bi ipak sve mogao da popravi kasnije, postižući neki dogovor [sa Ukrajinom i Zapadom]“, dodao je drugi izvor, priznajući da neki zvaničnici Kremlja tiho razgovaraju o Putinovim potencijalnim naslednicima.

Na listi se navodno nalaze gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, zamenik predsednika Saveta za nacionalnu bezbednost i bivši predsednik Dmitrij Medvedev i prvi zamenik šefa kabineta Sergej Kirijenko.

Kirijenko je navodno u redovnom kontaktu sa Putinom po pitanju ekonomije i Donbasa (gde ga je predsednik nedavno postavio za šefa administracije). Međutim, izvori Meduze nude oprečne informacije o Kirijenkovim planovima: neki kažu da on teži funkciji premijera, dok drugi pretpostavljaju da je njegova trenutna aktivnost namera da pokaže njegovu efikasnost u Kremlju.

Među izvorima Meduze, konsenzus je stav da Kirijenko, kao i direktor Nacionalne garde Viktor Zolotov, na primer, pripada Putinovom "užem krugu“.

"[Ova grupa] sada uključuje one koji učestvuju u operaciji — one koji vode trupe i bave se Donbasom. Predsednik je u ratu. To su ljudi koji mogu da pređu 'crvenu liniju', što znači da mogu da probude predsednika telefonskim pozivom“, rekao je jedan izvor.

Čak i kada su razgovarali o Kirijenku i drugim Putinovim hipotetičkim naslednicima, izvori Meduze rekli su da ruske elite priznaju da samo veliki zdravstveni problem može da otera predsednika sa funkcije. Kao rezultat toga, nezadovoljstvo među visokim zvaničnicima se svodi na samo prazne razgovore u četiri oka. Kao što je rekao jedan izvor povezan sa vladom: "Ljudi su zgroženi, ali su i dalje na svom poslu, pomažući da se zemlja postavi na ratne noge".

Nedeljama kruže glasine da je Putin ozbiljno bolestan, što Rusija ali i brojni zapadni zvaničnici odbacuju.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Meduza.io

