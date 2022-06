MAJKA GA JE PRE 2 DECENIJE DALA NA USVAJANJE: Bendžamin nije odustajao da je traži i našao je - radili su u istoj bolnici! VIDEO

Bendžamin Haleberg, zamenik nastavnika u srednjoj školi, znao je od malih nogu da su ga usvojili njegovi roditelji, Anđela i Brajan Haleberg, i bio je radoznao u vezi sa svojom biološkom majkom, koju je znao smo po imenu, Holi.

„To je uvek bio veoma pozitivan razgovor“, rekao je 20-godišnjak za „Dobro jutro Ameriko“. „Moji roditelji su ili izražavali zahvalnost Holi ili ja pričao o tome koliko sam zahvalan za nju i kako želim da je upoznam jednog dana.

U međuvremenu, Holi Širer nikada nije zaboravila bebu koju je dala na usvajanje na Dan zahvalnosti pre 20 godina.

„Uvek mi je bio na umu. Još više na praznicima i njegovom rođendanu, bilo je emotivno“, rekla je Širer (36) za „GMA“. "Stalno sam mislio na njega."

Ona je tada bila mlada tinejdžerka i tri godine su Hulebergovi slali pisma i fotografije. Nakon što su ažuriranja prestala i njihova agencija za usvajanje zatvorena 2014. godine, Širerina radoznalost je porasla.

Holly Shearer dio a su hijo en adopción y 20 años después se ha encontrado con Benjamín en el hospital donde trabajan ambos en Salt Lake City. ➡️ https://t.co/APeCS1i5U1 pic.twitter.com/7rNtPOnc1q — Univision 32 (@Univision32) May 11, 2022

Širerova je na internetu naišla na Bendžaminovu stranicu društvenih medija. „Imao je 18 godina kada sam ga našla i bila sam veoma uznemirena“, ispričala je ona. „Toliko toga mu se dešavalo u životu. … Poslednje što sam želela da uradim je da mu banem u život. Tako da sam samo posmatrala iz daljine."

Bendžaminu Hulebergu je sve ovo bilo nepoznato, koji je godinama pričao o pokušaju da pronađe svoju biološku majku sa svojim roditeljima. Pisao je pisma, upisao se u registar usvojenja, pa čak i uradio DNK test u nadi da će pronaći ženu koju je poznavao samo kao Holi.

Dakle, kada mu je Širerova pre šest meseci poslala poruku na Fejsbuku u kojoj mu je poželela srećan rođendan, Hulebergov svet se okrenuo naglavačke.

„Sećam se tačno mesta na kome sam bio kada sam dobio poruku. Ja sam bio na poslu. Bio sam rukovalac mašinama i sećam se da sam bio u mašini broj 15“, rekao je Huleberg. Hulleberg je rekao da je ta sudbonosna poruka izazvala emotivnu reakciju.

"Plakao sam. Sve su to bile veoma pozitivne emocije“, rekao je on. „Ali za mene je ovo dan koji sam čekao poslednjih 20 godina svog života i zamišljanje da se to konačno dešava bilo je nečuveno. Bilo je mnogo za uzeti u obzir.”

Posle tolikog čekanja, Huleberg nije gubio vreme tražeći od Širerove da se sastane sa njim. Dana 21. novembra 2021. Širer i Haleberg su se konačno ponovo sastali.

Širerova i Bendžamin Haleberg su takođe shvatili da posle svih ovih godina nisu bili predaleko jedno od drugog, pošto su oboje radili bolnici Svetog Marka u Solt Lejk Sitiju u poslednje dve godine.

Širerova je medicinski asistent u Centru za srce u Sent Marku, dok Huleberg volontira u bolničkoj jedinici intenzivne nege za novorođenčad.

Od ponovnog okupljanja sa Širerovom i njenom porodicom, Huleberg se povezao i sa svojim mlađim polubratom i polusestrom. Pokušava da se sastane sa Širerom, koju takođe zove „mama“, u njenoj kancelariji bar jednom nedeljno.

Kurir.rs/ABC News