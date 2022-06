DVA DANA OD POČETKA EMBARGA Ovo su najveći uvoznici CRNOG ZLATA u EU! Kako je Indija postala najveći uvoznik ruske nafte

Dva dana pošto je blok od 27 članica EU uspeo da se nekako usaglasi i uvede delimični embargo na uvoz ruske nafte, energetski rat Rusije i Zapada nastavljen ne obustavom isporuke "crnog zlata", nego gasa, a na udaru posle Holanđana i Danaca, našli su se i Nemci.

Naime privatna kompanija Shell Energy Europe Limited obavestio je Gazprom Export LLC da ne namerava da plaća prema ugovoru o isporuci gasa Nemačkoj u rubljama. Sa ovom odlukom ova kompanija se izgubiti 1,2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, što je mali deo od ukupno 95 milijardi kubnih metara koje Nemačka potroši za samo godinu dana.

Odluka Gasproma da prekine isporuku ovom nemačkom dobavljaču uticaće na nemačku industriju gde je pogonski energent upravo gas koji se isporučuje putem gasovoda Severni tok. Međutim drugi privatni nemački gasni dobavljači poput Unipera i RVE-a nastaviće da dobijaju gas jer su pristali na plaćanje u ruskim rubljama i konverziju evra, na rusku valutu.

Međutim, bura u EU oko izglasavanja šestog paketa sankcija se ne stišava posebno na tački nafta. Naime administracija u briselu obavezala se da će dopremanje ruske sirove nafte u Uniju biti prekinuto za šest meseci, naftnih derivata za osam, dok je iz ove priče izuzuzeta nafta koja stiže preko južnog kraka naftovoda "Družba" u Mađarsku, Češku i Slovačku, koje su se opirale ovoj tački 6. paketa sankcija, sve dok njihove zahteve Brisel nije ispunio.

Ko je u EU najveći uvoznik

Inače na sve tri zemlje otpada 11 posto ruske nafte koja se uvozi u EU.

Naredna tema za razmišljanje biće od kojih zemalja će "Blok 27" da kupuje naftu za svoje potrebe. Međunarodna agencija za energetiku IEA navodi da polovina ruske sirove nafte i naftnih derivata bila je izvezena u Evropu pre početka ruskog napada na Ukrajinu 24. februara 2022. U zemljama EU uvoz ruske nafte čini četvrtinu sve uvezene nafte, pokazuju podaci za 2020. Dve trećine ruske nafte dolazi u EU tankerima, ostatak naftovodom.

Evropska unija je do uvođenja sankcija Rusiji prema podacima Eurostat uvozila 2,2 miliona barela nafte dnevno, od čega je na naftovod otpadalo 0,7 odsto i 1,2 miliona barela naftnih derivata (proizvoda od nafte). Kada se gleda udeo prema zemljama to u brojevima izgleda ovako: Rusija 24, 8 odsto, Norveške 9,4, SAD, 8,8, Libije 8,2, Kazahstana 8, Nigerije 7,1, Iraka 6,6, Saudijske Arabije 5,1 i Ujedinjenog kraljevstva sa naftnih platformi u Severnom moru 5,1 odsto.

Što se tiče potrošača, u EU najveći je Nemačka, koja je prema podacima iz novembra 2021. uvezla 687.000 barela sirove nafte i 149.000 barela naftnih derivata. Odmah iza nje je Holandija centralno evrospko čvorište koja je u istom periodu kao i Nemačka uvezla 414.000 barela sirove nafte i 335.000 naftnih prerađevina. Treća je Poljska sa 300.000 hiljada barela sirovog "crnog zlata". Sve tri zemlje vezane su za severni krak naftovoda "Družba".

Indija trlja ruke

Članice EU koje su najviše ruske nafte uvezle morskim putem u 2021. su Litvanija 87 i Finska 84 odsto, zemlje koje se graniče sa Rusijom.

Bugarski premijer Kiril Petkov saopštio je da će njegova zemlja nastaviti da uvozi rusku naftu sve do 2024. jer bi toliko moglo da traje prestruktuiranje rafinerija koje isključivo prerađuju rusku sirovu naftu.

S druge strane dok je Brisel likovao o jedinstvu Rusi su prilično hladno dočekali odluku o delimičnoj zabrani kupovine ruske nafte. Vest se jeste pojavila u ruskim medijima, ali nije preterano komentarisana, jer je Moskva u međuvremnu našla novog kupca, a to je Indija.

Prema podacima koje je objavila ruska Refinativa Indija je u maju mesecu ove godine uvezla 24 miliona barela sirove nafte, a do kraja juna, ta cifra bi trebala da skoči na 28, miliona barela nafte. Radi poređenja Indija je u aprilu mesecu ove godine uvezla bila 7,2 miliona barela. Indija prema ruskim podacima do kraja 2022 kada se gleda ukupni uvoz trebala bi iz Rusije da uveze 60,5 miliona barela sirove nafte.

Kurir.rs/A.M./RTV SLO

Pronađeni novi kupci

Kina i Indija pokupovali naftu koju je odibla EU

Dok EU polako odustaje od ruske nafte i okreže se novim dobavljačima, i Moskva ne sedi skrštenih ruku. Kako navodi Rojters Azija je počela da kupuje više ruske nafte, nego što je to radila Unija. Naime, Rusija je prema svojim podacima na tržište EU do kraja decembra 2021. izvozila 60 posto svoje nafte, što je oko tri miliona barela nafte kad se gleda ukupni saldo. Brisel tvrdi da je to 2 miliona barela. Međutim, kada je počeo napad na Ukrajinu, uvoz je samnjen sa 5, na 2,5 miliona, a tu razliku, koju Evropa nije htela da kupi, Rusi su prodali Indiji i Kini i time nadomestili gubitke.