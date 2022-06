MISTERIJA NESTALOG KOKAINA "Najveća zaplena u istoriji Rusije" je ISPARILA 1990ih, sada su novinari otkrili nove detalje VIDEO

Novinarska istraga misterioznog nestanka tone kokaina zaplenjene devedesetih godina u Rusiji dovela je do novih otkrića.

Nešto više od tone kokaina zaplenjeno je u Sankt Peterburgu 1993, kad je aktuelni predsednik Rusije Vladimir Putin bio na čelu spoljnih poslova u gradskom veću, ali je pošiljka nakon toga nestala. Sada je istraga Radija Slobodna Evropa (RSE) otkrila nove detalje.

Na snimku koji je te godine napravila ruska obaveštajna služba, a koji je kasnije bio emitovan na izraelskoj državnoj televiziji prikazana je “najveća zaplena kokaina u istoriji Rusije”.

Viktor Čerkezov, visoki bezbednjak iz Sankt Peterburga, nakon toga je na konferenciji za štampu pozdravio veliki uspeh vlasti. Najavio je da će se zaplenjeni kokain koristiti u medicinske svrhe, ali pošiljka je potom – nestala, navodi RSE.

Novine koje vodi Čerkezova supruga tvrdile su da je kokain “prenamenjen za medicinske svrhe” na tajnoj lokaciji. Ali, kako navodi RSE, novinar koji je napisao taj članak priznao je da je imao povez preko očiju na toj lokaciji i nije izvestio da je video kokain.

Čerkezov je bio blizak sa Putinom, koji je u to vreme bio na čelu komiteta spoljnih poslova u Sankt Peterburgu. Zajedno su služili u KGB-u a kad je Putin postao šef FSB, naslednice sovjetske službe bezbednosti, 1998, postavio je Čerkezova za svog zamenika, piše Blic.

RSE navodi da je misterija nestalog kokaina od tada bila predmet nekoliko novinarskih istraga i mnogo spekulacija. Čovek koji je napustio KGB 2015. tvrdio je da je Putin bio uključen u šverc droge. On je britanskim inspektorima u istrazi o smrti bivšeg agenta FSB Aleksandra Litvinjenka, otrovanog polonijumom u Londonu 2006, rekao da je on imao dokaze o Putinovoj umešanosti.

To nikada nije dokazano, ističe RSE, dodajući da je njihova istraga bacila novo svetlo na dešavanja iza zavese tokom ranih godina Putinovog uspona na vlast.

- Kao što znate, Rusija je 1991-92. imala veliki problem. Bilo je mnogo korupcije i mnogo problema u Rusiji, bilo je lako korumpirati carinike, rekao je u intervjuu za RSE Šemtov Mihtavi koji je šest godina proveo u izraelskom zatvoru jer je učestvovao u švercu pošiljke kokaina.

Mihtavi je bio član izraelske bande i kasnije je napisao knjigu o tome, “Operacija Akapulko”.

- Došao sam u Holandiju, tamo sam tražio jednog prijatelja. On je je upitao da sredim slanje kontejnera kokaina iz Kolumbije u Rusiju. Trebalo je da dobijem negde između četiri i pet miliona dolara, ispričao je Mihtavi RSE, dodajući da je nosio dokumentaciju za isporuku kokaina.

Droga je bila sakrivena u konzervama mlevenog mesa koje je navodno naručeno iz kancelarije gradonačelnika Sankt Peterburga. Nikada nije dokazano da su gradonačelnik Anatolij Sobčak i njegov zamenik Putin znali šta je zaista u pošiljci. Ali, Mihtavi smatra da je Sobčak znao.

- Nemam dokaze za to. Ali Anatolij Sobčak, on je znao. Trebao je da dobije neke pare od toga,rekao je Mihtavi, dodajući da to “ne može 100 odsto da garantuje”.

- Ali, možete da vidite adresu, piše da je (pošiljka) upućena sanitarnom odeljenju gradonačelnikove kancelarije u Sankt Peterburgu, istakao je Mihtavi, odnoseći se na adresu navedenu na papirima na koju je kontejner trebalo da stigne.

Mihtavi je ukazao da policija u Sankt Peterburgu, ako ima sada taj dokument, može pogledati u knjige, videti papire i adresu isporuke.

RSE ističe da prethodno neobjavljeni dokumenti izraelske policije navode još jednog osumnjičenog, Oskara Donata, poznatog biznismena iz Sankt Peterburga koji je uhapšen ali je kasnije pušten usled nedostatka dokaza.

Kokain je navodno bio upućen na Donatov privatni carinski terminal registrovan kod odeljenja za spoljne poslove Sankt Peterburga, ubrzo nakon što je Putin dospeo na njegovo čelo. Dokumenti takođe pominju vozača u Sankt Peterburgu, Vasilija Didenka kojeg je unajmio jedan od Mihtavijevih saučesnika.

- Direktori kompanije su posećivali Donata svaki dan u hotelu. Donosili su mu kofere prepune keša. Čak ga je i Sobčak posetio… On je takođe pozvao Sobčaka. Svako je bio na prodaju u to vreme, rekao je on za RSE.

- Donat nije imao samo jedan automobil, imao ih je nekoliko. Putovao je sa telohraniteljima, policija ga je štitila, dodao je.

Donat je javno rekao da je razgovarao o poslu sa Sobčakom. Od tada su oba čoveka umrla dok je Putin prešao na veće stvari, kako navodi RSE.

Tokom prvog mandata imenovao je Čerkezova za glavnog ruskog zvaničnika za borbu protiv narkotika. Na konferenciji za štampu 1993. Čerkezov je rekao da će biti suđenja povezanog sa slučajem nestale pošiljke. Ali, do toga nije došlo.

- Predali smo veliku količinu dokumenata u vezi slučaja Izraelu. Sve se odrazilo na kazne izrečene u Izraelu, rekao je Sergej Jakovljev, viši istražitelj FSB.

RSE navodi da FSB nije odgovorio na mnoga pitanja koja su uputili vezano za slučaj.

