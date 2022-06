UN ODOBRILE Turska zvanično menja ime! Evo kada ova odluka stupa na snagu

On je rekao da je generalni sekretar UN Antonio Gutereš dobio obaveštenje od turskog ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua o preimenovanju.

On je za Sputnjik izjavio da promena stupa na snagu odmah i da će se Republika Turska u dokumentima ubuduće u engleskoj transkripciji pisati tako što će reč "Turska" biti napisana na turskom jeziku /Republic of Türkiye/ umesto dosadašnjeg oblika na engleskom /Republic of Turkey/.

Dižarik je izjavio da će skraćen naziv Turske, takođe, ubuduće biti na turskom jeziku /Türkiye/ i da nema promene u engleskoj transkripciji.

Kurir.rs/Agencije

Bonus video:

04:12 Stručnjaci objašnjavaju zašto je saradnja Srbije i Turske važna