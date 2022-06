UKRAJINA UZVRAĆA UDARAC?! Šahrimanjan: Kada američki HIMARS stigne, SVA TERITORIJA koju je ruska vojska OKUPIRALA, BIĆE VRAĆENA

Bajden je naveo da želi da Ukrajina bude u najboljoj mogućoj poziciji u slučaju pregovora s Rusijom. Takođe je dodao i da Sjedinjene države ne ohrabruju Ukrajinu i ne daju Kijevu sredstva kojima bi udarala izvan svojih granica.

SAD će obezbediti Ukrajini četiri artiljerijska raketna sistema visoke pokretljivosti, saopštio je Pentagon. Na ovaj način bio bi proširen domet Kijeva u ratu protiv ruskih snaga, a za upravljanje ovim sistemima ukrajinskoj vojsci biće potrebno oko tri nedelje obuke.

Biljana Šahrimanjan Obradović, politička analitičarka iz Centra za stratešku analizu, smatra da će ovom američkom pomoći Ukrajina uspeti da vrati svoju izgubljenu teritoriju.

- U ovoj situaciji kada je Ukrajina dobila ovako sofisticirano i skupo oružje, sigurno neće rizikovati da prekrši neke dogovore koje su uspeli da postignu sa SAD. Ovim naoružanjem sada može doći do potpuno drugačije slike jer je to jedno od najsavremenijih naoružanja. Znamo sa druge strane da Rusija ima mnogo jače artiljersisko naoružanje što je ukrajinskoj vojsci predstavljalo veliki problem u ovom sukobu. Takođe je bitno da napomenemo da raketni bacač ima domet čak do 400-500 kilometara, ali će Ukrajini biti date rakete koje mogu da dostignu maksimum 300 kilometara. To je jako bitno, jer ako bi ukrajinske vojska krenula u sukob sa Rusijom sa raketama tog dometa, možda bi to neko shvatio kao direktan sukob Amerike i Rusije. Ovo može da znači, odnosno čak će i doći do odbrane Ukrajine i svih teritorija koja je ruska vojska okupirala - rekla je politička analitičarka.

Šta je zapravo Himars? Sistem HIMARS modernizovanija je i lakša verzija MLRS-a razvijena 1970ih za američke i savezničke snage. Himars koji će Vašington poslati Ukrajini imaće domet od oko 80 kilometara. Nosiće kontejner sa šest fabrički upakovanih raketa dometa 50 do 120 km ili kontejner s jednom taktičko - balističkom raketom. foto: EPA/FRANCIS R. MALASIG, Shutterstock, AP Ipak Sjedinjene države neće isporučiti Ukrajini taktičko balističku raketu koja ima domet 300 km. Američka vojska već ima jedinice Himars u Evropi, a saveznici NATO Poljska i Rumunija nabavili su sisteme. Kako navode strane agencije, očekuje se da bi Ukrajina mogla da upotrebi rakete u istočnom regionu Donbasa, da presretne rusku artiljeriju i zauzme ruske položaje u gradovima u kojima se vode intezivne borbe. Međutim bela kuća navodi da će se od administracije ukrajinskog predsednika tražiti garancija da raketama neće biti napadnuta Rusija.

