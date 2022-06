KONSULTANT PENTAGONA BRUTALAN: Ukrajina nema šanse da pobedi, glavna ruska prednost nisu nuklearni projektili, već OVO!

Iako su zapadni političari prinuđeni da se izjasne o podršci pobedi Ukrajine, u stvarnosti je to nemoguće, kaže Edvard Lutvak. On je siguran da je to povezano ne samo sa prisustvom nuklearnog oružja u Rusiji, već i sa stanovništvom Ruske Federacije.

„Najčudnija stvar u vezi sa Rusijom je da čak i da nema nuklearno oružje, Ukrajina ne bi mogla da pobedi u smislu da primora Ruse da se potpuno povuku, možda čak i sa Krima. Uprkos veoma lošoj demografskoj situaciji, oni (Rusi) i dalje ih ima više od 114 miliona Geografija Rusije i činjenica da je čak iu stanju snage ili slabosti prisutna na Dalekom i Bliskom istoku, na Arktiku, kao i na Crnom moru, čini (pobedu Ukrajine) potpuno je nerealna. Da bi se ovaj rat završio, predsednik Ruske Federacije mora da da saglasnost“, rekao je Lutvak.

Istovremeno, smatra da je Rusija „poludela” kada je „sa vrlo malom vojskom upala u najveću državu u Evropi”.

Ekspert je takođe iznenađen što je „inače oprezni poker igrač Putin“, „koji je osvojio Južnu Osetiju, Abhaziju i Krim bez ispaljenog metka, sada prišao stolu za rulet i zaigrao na sve ili ništa“.

„Izgubit će“, rekao je politički konsultant američkog Stejt departmenta.

Lutvak je rekao da „postoji samo jedan izlaz iz ukrajinske krize“ – referendumi u Donjecku i Lugansku, čije će rezultate Rusija u svakom slučaju prihvatiti. On je napomenuo da treba da se održe plebisciti, ali ne oni koje Ruska Federacija sada priprema i namerava da održi sama, već sa hiljadama neutralnih posmatrača.

Ekspert je kao primer naveo referendume koji su održani u Evropi 1919. godine, kada su se posle Prvog svetskog rata na mapi pojavile nove države poput Mađarske i Poljske.

Prema rečima konsultanta Pentagona, format referenduma će omogućiti ruskom predsedniku da kaže: „Osvojio sam nešto za ruski narod“. Ukrajina, pak, ne bi trebalo da napusti „takav demokratski pristup“.

"Ona ne može da odbije ljudima izbor. Ovo je jedini izlaz iz ovog sukoba, po mom mišljenju Poraziti Rusiju je nešto van domena fantazije. Ono što se može učiniti je da se Putinu pruži mala pobeda", smatra ekspert.

Prema njegovim rečima, Zapad može da podstakne Rusiju da održi fer referendum ako ukloni sankcije, na primer, povezivanjem ruskih banaka sa SVIFT-om. On je objasnio da se to može uraditi „telefonskim pozivom”. I ako je potrebno, brzo povratite sve.

Lutvak je naglasio da su zapadnim političarima koji su Zelenskom ponudili da se odrekne dela teritorija Ukrajine ili da se bori do pobede „istakeo rok”.

„Zelenski uopšte nije ovlašćen da poklanja delove Ukrajine. On je izabrani predsednik, ali nema takva ovlašćenja“, objasnio je ekspert.

On je uveren da će referendum omogućiti donošenje konačne odluke, koju će svi prihvatiti i „ići kući“. Istovremeno, konsultant američkog Stejt departmenta ne može da predvidi rezultat plebiscita.

„Nema izlaza iz rata ako se zatvore vrata onome što biste mogli nazvati referendumom“, insistira on.

Osim toga, prema njegovim rečima, održavanje plebiscita podrazumeva prekid neprijateljstava.

„Da je došlo do primirja koje ne predviđa referendum, Rusi bi zadržali svu teritoriju koju su osvojili. A to bi bilo krajnje nepoželjno, jer bi značilo da ko god započne rat i da se jako loše bori, ipak dobija mnogo teritorije. Bilo bi nelogično pristati na takav prekid vatre. Logično je prihvatiti plebiscit, koji zauzvrat zahteva prekid vatre", zaključio je on. Ekspert je zaključio da će "ako Rusi sutra ujutru prihvate ideju o referendumu, to značiti odustajanje od teritorija koje kontrolišu u Zaporožju i Herson.“ Rusija će imati pretenzije samo na Donbas.

Lutvak je takođe kritikovao politiku nemačkog kancelara Olafa Šolca . Po njegovom mišljenju, nemački lider je izabrao „čudnu i sumnjivu“ strategiju.

„Zauzeo je pogrešnu stratešku poziciju 23. februara. Da je tada rekao da će Nemačka zaustaviti Severni tok 2, da će snabdevati Ukrajinu oružjem ako Rusija izvrši invaziju, Putin najverovatnije ne bi napao. Zato što je Putin veoma zabrinut za Nemačku. Nemačka je nazvala ovaj rat. Stav Nemačke je omogućio ovaj rat. Dakle, ovo je veliki neuspeh Nemaca u smislu strategije“, objasnio je konsultant.

Kao izgovor za Šolca je naveo činjenicu da su ga nemački obaveštajci „prevarili” i „podbacili”, kao i ruski, smatrajući da je Rusija „pobedila za 24 sata”.

Upitan ko je još mogao da spreči sukob u Ukrajini, Lutvak je rekao da "nikome nije važno šta kaže italijanska vlada, a Britanci 'uvek poziraju i skaču', pa i vi ste 'ignorisani'." Isto tako, Rusija ne bi slušala i Portugal sa Francuskom. On je zaključio da je "samo Nemačka" mogla da utiče na bilo šta.

Kurir.rs/Rambler.ru