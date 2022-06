LONDON NE ODUSTAJE OD ISPORUKE RAKETA DUGOG DOMETA Putin upozorava: Udarićemo svojim oružjem na ciljeve koje još nismo građali!

Priča o raketnim sistemima dugog dometa MLRS se zahuktava i preti da izazove ozbiljnu eskalaciju sukoba na relacji Moskva-Zapad i Moskva-London zbog Kijeva.

Iako je Bajednova administracija rekla da Kijevu neće isporučiti rakete dugog dometa 300-500 km koje mogu ovi lanseri da ispaljuju, ulje na vatru dodali su Britanici.

Naime, britanski ministar odbrane Ben Volas izjavio je da će u Ukrajinu poslati rakete dugog dometa? Odnosno pre par dana London je najavio da će Ukrajincima biti data gusenična verzija MLRS M 270, za razliku od Amerikanaca koji daju kamionsku verziju HIMARS. Navodno je London doneo odluku posle konsultacije sa Vašingtonom.

Ono što je u celoj ovoj priči nedorečeno kakve će to rakete London da da Kijevu. Da li one od 80, 120, 300 ili 500 km. Bilo kako bilo u Moksvi je prooradio gnev povodom ove najave, koja je i dalje potpuno nejasna, šta i kako.

Volas je rekao da će raketni sistemi M270 pomoći Ukrajini da se odbrani od Rusije. Vlada u Londonu nije objavila koliko će ovog oružja biti poslato, ali Bi-Bi-Si javlja da će u početku poslati tri sistema.

Sistem može da lansira 12 raketa zemlja-zemlja u jednom minutu, koje mogu da pogode ciljeve udaljene do 80 kilometara sa veoma visokom preciznošću, što je mnogo više nego što je sposobna sadašnja ukrajinska artiljerija, ali takođe i taktičke balističke projektile ATACMS dometa 300 i 500 km.

London je usaglasio odluku sa vladom SAD, koja je prošle nedelje objavila da će poslati rakete srednjeg dometa u Ukrajinu. Već tada je ruski predsednik Vladimir Putin zapretio da će Rusija napasti nove ciljeve u Ukrajini ako zapadne zemlje pošalju u Ukrajinu rakete dugog dometa.

I Vašington i London postavili su Kijevu uslov da ne lansira svoje rakete na ciljeve u Rusiji.

Bi-Bi-Si javlja da slanje naprednih raketa dugog dometa predstavlja važnu promenu u ukrajinskom zapadnom naoružanju i takođe priznaje da se Ukrajina bori da izađe na kraj sa obimnim ruskim artiljerijskim arsenalom.

U intervjuu za državnu televiziju u nedelju, Putin je rekao da je svrha slanja zapadnog oružja u Ukrajinu samo „da se oružani sukob produži što je duže moguće“.

Putin o MLRS

Ruski predsednik Putin, u izjavi za državni kanal Rosija 1 oglasio se povodom isporuke američkog višecevnog bacača raketa dugog dometa HIMARS i MLRS koje su kao vojnu pomoć Kijevu donirale SAD i Velika Britanija.

- Nema tu ništa novo. Ovi višecevni raketni sistemi su slični onima koji se nalaze u ukrajonskoj vojsci, a sovjetske su proizvodnje poput grada, uragana i smerča. Ono što treba da bude isporučeno, ne zavisi od samog raketnog sistema, već od raketa koje koriste- to nema veze sa poverenjem u ukrajinski režim. Postoje i bespilotne letelice. nekoliko vrsta, prvi su bespilotni udarni sistemu, koji se koriste tamo gde nema efikasne PVO poput "buka", "tora", "pancira -S" koji rade efikasno i lome bespilotne letelice kao klešta orahe, rekao je Putin i dodao:

- Ako Kijev dobije rakete dugog dometa, „mi ćemo doneti odgovarajuće odluke i udarićemo svojim oružjem na ciljeve koje još nismo građali, rekao je Putin.

On nije precizirao iz koje oblasti će Moskva odgovoriti, niti je precizirao koji ciljevi bi mogli biti napadnuti. On je dodao da Zapad ima samo jedan cilj u snabdevanju Ukrajinom oružjem, a to je da se oružani sukob produži što je duže moguće.

Sistem može da lansira 12 raketa zemlja-zemlja u jednom minutu, koje mogu da pogode ciljeve udaljene do 80 kilometara sa veoma visokom preciznošću, što je mnogo više nego što je sposobna sadašnja ukrajinska artiljerija.

London je do sada izdvojio 750 miliona funti oružja za Ukrajinu

Velika Britanija i Sjedinjene Države su među zemljama koje su poslale najviše oružja Ukrajini od početka ruskih napada 24. februara. London je već poslao više od 5.000 komada protivtenkovskog oružja, za koje analitičari kažu da je bilo ključno za odbijanje ruskih kopnenih napada.

Velika Britanija je takođe poslala rakete kratkog dometa, oklopna vozila i sisteme protivvazdušne odbrane. Britanska vlada je saopštila da je vojna pomoć Ukrajini do sada koštala 750 miliona funti (873 miliona evra).

Nemačka je takođe obećala da će poslati svoj najsavremeniji sistem protivvazdušne odbrane Iris-T, kojim Ukrajina može da zaštiti čitave gradove od ruskih vazdušnih udara.

Kurir.rs/A.Mlakar/RTV Slo