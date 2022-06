POSLEDNJA BITKA ZA SEVERODONJECK Zašto sudbinu istoka Ukrajine rešava jedan grad! Da li je sledeća meta Dnjepropetrovsk

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se javnosti sa informacijom da sukobi za grad Severodnjeck, koji se vode već punih 14 dana u toku kojih je južni deo grada po nekoliko puta prelazio iz ruskih u ukrajinske ruke i obratno, odlučiti sudbinu rata na istoku Ukrajine. Ova izjava Zelenskog dolazi u trenutku kada je ruska vojska uz nove snage, tenkove i artiljeriju uspela da potisne snage Kijeva izvan grada i skoro 95 odsto površine ovog ključnog grada je u rukama ruske armije.

- Po brojnim pogledima sudbina Donbasa odlučuje se ovde, rekao je Zelenski i posle četiri dana od kad su ukrajinske snage povratile pod kontrolu veći deo grada, saopštio da su one proterane u predgrađe.

On je dodao da ukrajinska vojska nanosi velike gubitke ruskoj vojsci, navodno do 300 mrtvih dnevno.

Međutim, guverner Luganske oblasti, koja sa Donjeckom čini Donbas, odnosno Donbaski basen Sergij Gajdaj rekao je da su ukrajninske specijalne jednice, zajedno sa pripadnicima Međunarodne legije napustili grad, jer je Rusija počela kako je rekao: "to područje sravnjivati sa zemljom koristeći avijaciju i artiljeriju.

Inače ruska vojska je u to zonu dopremila teške topove "Pion" kalibra 203 mm koji omekšavaju svaki otpor ukrajinaca pre nastupanja pešadije i oklopnih jednica.

S treće strane BBC tvrdi da se ukrajinske snage i dalje nalaze u predgrađu Severodonjecka i pokušavaju zaustaviti prodor ruske vojske prema susednom gradu Lisičansku, gde se već vode borbe. Inače u samom gradu ostalo je da živi 15.000 stanovnika. Rusija pod svojom kontrolom ima trenutno 98 posto Luganske oblasti.

- Suština problema Kijeva, što nemaju strateški plan šta su prioriteti prvog, pa do šestog reda u ratu sa Rusijom. Ukrajinske trupe se samo premeštaju na ruti Kramatorsk-Severodonjeck-Lisičansk, a to olakšava posao Rusima da zauzmu Kramatorsk i time otvore put prema stepi i reci Dnjepar, kaže vojni komentator Boško Jovanović za Kurir u razgovoru na temu šta Ukrajina može da promeni u ratu na istoku Ukrajine.

To što Ukrajinci pokušavaju da napadima bataljona osvoje bar malo mesta, da bi to prikazali kao pobedu, naprosto dovodi do raspianja snaga i žrtava koje neće ništa doneti dobro dodaje Jovanović za Kurir.

Prema njegovim rečima za Ukrajince, ako izgube Severodonjeck je grad Dnjepropetrovsk.

-Ako Ukrajina izgubi Dnjepropetrovsk, izgubili su srce industrije i onda je besmisleno pričati o bilo kakvoj Ukrajini. Oni bi već sad morali Dnjepropetrovsk da spremaju za kružnu odbranu i da odustanu od ideje da artiljerijom gađaju Donbas, jer time ne postižu nikakav vojni dobitak, nego da prave uvrđeni reon na obali Dnjepra i sa druge strane što bi dalo Ukrajncima vreme za organizaciju kontranapada, jer je to jedino mesto gde Ukrajinci mogu da zaustave Ruse u prodoru preko Dnjepra na linji Žitomir -Vinica, jer je tu Ukrajina najuža. Setimo se samo Gustavove linije koju je izgradio feldmaršal Keseling na najužem delu Apeninskog poluostrva i tu jedno veliko vreme zadržao savezničke trupe da napreduju ka Rimu, ali Ukrajinci nisu na vreme to planirali.

S druge strane analitičar Darko Obradović kaže da je Ukrajina do sad odbacila tri ruska napada

- Imajući u vidu da je prostor brisan i prohodan bitke će se voditi po gradovima. Sada je jako teško prognozirati šta Ukrajina može da uraditi, ya sada vidimo da je Ukrajina i dalje u poziciji da uništi ruske jedinice, ako je suditi prema snimcima. Očekivano je da vidimo neki od kontranapada kao kod Harkova. Sigurno je da će Ukrajina izvršiti taktičko povlačenje kako bi zauzela povoljnije položaje, napadi na ruske jedinice u pokretu uy presecanje komunikacijske infrastrukture je očekivano. Dugoročno samo isporuka oružja može odneti prevagu, taktike ne manjka na ukrajinskoj strani.

Moguća posledica poraza na istoku Preti li sporazum gori od Minska 2 N pitanje kakve bi posledice gubitka istoka Ukrajine bile za Kijev, Jovanović kaže da bi se rat za Kijev mogao da se završi sporazumom gorim od Minska 2 gde bi najverovatnije izgubili Zaporošku, Herosnsku, Donjecku i Lugansku oblast, ali možda sačuvali Harkov i izlaz na Crno More preko Odese. U slučaju poptunog poraza po njemu Ukrajina bi kao država prestala da postoji, a onda bi se na teritoriji zapadne Ukrajine od Vinice i Žitomira ka Poljskoj granici formira neka nova država, koja bi morala da vraća dugove uzete dugove.

Izostala obuka Problem u rezervi i operativnim planovima Vojni komentator Boško Jovanović dodaje da Ukrajina uopšte i nije imala program osposobljavanja rezerve, kada zemlja koja ima 42 miliona stanvonika uspe da mobiliše svega 600.000 vojnika. Prema njegovim rečima problem je što vojne vlasti Kijeva nisu imale program masovnog osposbljavanja rezerve i da je planiranje rata u mirondpsko vreme bilo potpuno pogrešno. - Zašto sam spomenuo nestanak, Ukrajine kao države, ako ona izgubi svu svoju oružanu masu na Donbasu. Kao što pancerfaust nije zaustavio Ruse, tako Ruse neće da ih zaustavi ni Panzerhaubica, jer ako izgubite obučenu i profesionalnu vojsku, rezervisti ne mogu da ovladaju dobro jednim oružjem. Naprosto nemaju nivo obuke, koji je imala profesionalna vojska.

Rusko pojačanje na istoku Samohodni top Pion Ruska vojska iz Sibria na istok Ukrajine dopremila je veliki broj samohodnih topova kalibra 203 mm. Ovo artiljerijsko oruđe se smatra najsnajžnijim u svetu. Top 2A44 postavljen je na telo tenka T-64. Posadu čini sedam artiljeraca. Vreme prelaska iz marševskog u borbeni položaj je 6 minuta. Borbeni komplet je šest granata, a top može da ispaljuje i nuklearne granate. Domet oruđa minimalni 30, dok sa laserski vođenim projektilima čak dostiže 47,5 km. Brzina gađanja 1,5 granata u minuti

