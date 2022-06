DA LI JE PUTIN OSTVARIO JEDAN OD KLJUČNIH CILJEVA? Rusija tvrdi da je uspostavljen kopneni most do Krima

Od kako je počeo sukob u Ukrajini, Kremlj pokušava da učvrsti svoju političku, društvenu i vojnu kontrolu na jugu susedne zemlje. Zvanična Moskva tvrdi da su uspeli da uspostave kopneni most na Krimu, koji je jedan od njihovih ključnih ciljeva specijalne vojne operacije.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je saopštio da je obnovljen železnički saobraćaj do granice sa Rusijom. Šojgu koji je od početka sukoba u Ukrajini, retko viđan u javnosti, obećao je da će biti uspostavljen saobraćaj od Rusije do okupirane teritorije Herson i dalje do Krima, rekavši da će obnoviti stotine kilometara oštećene pruge.

Navodno je ovo obnavljanje nekih železničkih saobraćajnica deo kampanje Kremlja koji ima za cilj da učvrsti uticaj Rusije u južnim delovima Ukrajine, od upotrebe ruskog jezika, obnavljanja saobraćajnica, pa sve do reformi lokalnih samouprava i davanja ruskih pasoša, prenosi Gardijan.

Šojgu je takođe rekao da voda ponovo teče na Krimu kroz Severodonjecki kanal koji je Ukrajina prekinula 2014. godine, iako su se još ranije pojavili navodi da je kanal ponovo snabdeven vodom.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prošlog meseca potpisao ukaz kojim se pojednostavljuje procedura za dobijanje ruskog pasoša za stanovnike južnih ukrajinskih regiona poput Zaporožja i Hersona, a slična mera uvedena je još 2019. godine za građanje Luganska i Donjecka.

U međuvremenu se povodom ove Putinove odluke oglasila i EU, koja je saopštila da neće priznati ove putne isprave.

Do sada je više od 800.000 ljudi u Donbasu zatražilo i dobilo ruska dokumenta.

Kada je počeo sukob u Ukrajini, ombudsmanka Ljudmila Denisova je saopštila da je na stotine hiljada Ukrajinaca nasilno prebačeno u Rusiju, međutim, nikada nisu objavljeni dokazi koji bi potvrdili ove navode.

Stručnjak za rusku politiku Matje Buleg rekao je u izjavi za Guardian da je uspostavljanje kopnenog mosta jedan od glavnih ciljeva Kremlja.

- Logično je što Kremlj pokušava da vojno kontroliše jug Ukrajine. Pokoriće ga, jer to ne može da uradi političkim putem - smatra stručnjak.

On dalje tvrdi da Moskva to radi reformom školskih programa, uvođenjem rublje kao valute i postavljanjem novih političkih struktura i izdavanjem pasoša.

S obzirom na to da je Kremlj objavio da je stvaranje kopnenog mosta završeno, za njih je to jako značajno jer predstavlja ispunjenje jednog od ciljeva.

- Ovo za njih ima veliki značaj, posebno jer je informaciju saopštio Šojgu. Ovo je svakako dobar propagandni plan, reći da sve ide po planu , kaže Buleg.

On je na kraju optimističan i smatra da bi ispunjenje ovog cilja moglo da označi kraj perioda intenzivnih borbi.

- To mora da se završi. Nijedna vojska na tako osporavanom terenu neće nastaviti da se bori tako intenzivno, smatra on.

* Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Gardijan/Telegraf