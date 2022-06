NEMAČKA ODUGOVLAČI NAMERNO?! Stručnjak tvrdi: Dostavila bi oružje Ukrajini da to želi OVO SU SAMO IZGOVORI

Iako predstavnici Evrope, predsednika Rusije često porede sa Hitlerom, članice su sve tiše kada su u pitanju sankcije koje su prvobitno podržale. Kako se navodi Putin je uspeo da podeli Evropsku uniju, što će uticati na sam sastav iste.

I dok Evropa strahuje za svoju ekonomiju, rat ne jenjava, već se najžešće borbe vode u Severodonjecku u kom ruske snage napreduju neverovatnom brzinom, dok Ukrajina gubi dnevno na stotine vojnika.

foto: Kurir Televizija

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je koliko i dalje postoji ujednačeno mišljenje da se slanjem oružja pomaže Ukrajini. Čini se sada da Nemačka okleva i odugovlači dalju isporuku naoružanja. Oni su takođe napomenuli da nikada nisu ni rekli kada će to naoružanje stići, oni bi hteli da to bude što pre ali postoje određeni razlozi zašto to nije tako.

Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Treći novi put, smatra da Nemačka zapravo namerno odugovlači i da ona stvarno želi našla bi način da pošalje Ukrajini oružje.

- Mislim da jeste odugovlačenje zato što ono što se koriste kao izgovori su mahom proceduralna pitanja vezana za funkcionisanja nemačke vojske. Da Nemačka stvarno želi da se to oružje dostavi hitno, našla bi se procedura da se do toga dođe - rekao je Milić.

foto: EPA, AP

Ankara i dalje ostaje pri stavu da ne podržava ulazak Švedske i Finske u NATO, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na konferenciji za novinare posle razgovora sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom.

- Mislim da će Švedska i Finska morati da razgovaraju, ne bi li Turska glasala povoljno. Verujem da švedske i finske političke elite smatraju da je trenutno manje kockanje ući u NATO nego biti u komšiluku Rusije van NATO-a - rekao je Milić.

