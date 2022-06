DŽO BAJDEN: Zelenski nije hteo da čuje moja upozorenja o ruskoj invaziji

"Mnogi su mislili da preterujem kada sam govorio o ruskom napadu na Ukrajinu, pre nego što je počeo", rekao je Bajden na prijemu u Los Angelesu gde su se skupljala sredstva za Demokratsku stranku.

"Ali znao sam da imamo informacije koje to podržavaju. Putin će preći granicu. Nije bilo sumnje, ali Zelenski nije to hteo da čuje", rekao je Bajden novinarima.

On je dodao da "razume" zašto Zelenski i mnogi drugi to nisu želeli da čuju, ali je do invazije došlo.

Agencija Frans pres navodi da su SAD upozoravale da Rusija priprema invaziju mnogo pre 24. februara, kao i da su ta upozorenja izazivala nevericu pa čak i kritike pojedinih evropskih saveznika koji su tada smatrali da SAD preteruju.

Krajem januara, podseća Blumberg, nakon što su američki zvaničnici rekli da će Putin uskoro izvršiti invaziju, neimenovani ukrajinski zvaničnik rekao je za CNN da je Zelenski rekao Bajdenu da spusti loptu sa pričom o invaziji jer stvara paniku.

