NEPLANIRANA VAZEKTOMIJA Dečaku operisali kilu, lekar mu isekao pogrešan deo anatomije: Porodica tuži doktora i bolnicu

Dečak je bio na operaciji preponske kile u avgustu 2021. godine kada je hirurg u Teksaškoj dečjoj bolnici u Hjustonu slučajno presekao semevod.

Strahuje se da će četvorogodišnjem detetu biti potrebno više operacija da bi mogao da ima decu - a čak i sa medicinskim napretkom, dečak bi uvek mogao da ima problema sa sterilitetom.

Rendi Sorels, advokat u Hjustonu koji zastupa dečakovu porodicu, rekao je da bi greška tokom operacije mogla da utiče na dečaka "do kraja njegovog života".

"Očekujete da se stvari dešavaju u životu, ali ne nužno u rukama hirurga, koji je jednostavno isekao pogrešan komad anatomije. Hirurg je, mislimo, slučajno presekao semenovod, jedan od kanala koji prenosi reproduktivno seme. To bi moglo uticati na ovog mladića do kraja života", rekao je advokat lokalnom Foks 4 njuzu

Podaci iz bolnice otkrivaju da hirurg koji je izvršio proceduru nema istoriju nesavesnog rada i ranije nisu prijavljivani nikakvi problemi.

"To uopšte nije uobičajena greška. Pre nego što lekar preseče ili iseče bilo koji deo anatomije, on bi trebalo da pozitivno identifikuje šta je ta anatomija, a zatim da je seče. Ovde, lekar nije uspeo da precizno identifikuje anatomiju koju je trebalo preseći. Nažalost, presekao mu je semenovod. To se nije saznalo sve dok tkivo nije poslato na patologiju", rekao je advokat.

Sorels je rekao da se porodica nada da će napredak u medicinskoj tehnologiji omogućiti četvorogodišnjem detetu da ima decu kada bude stariji, ali to bi zahtevalo dalju operaciju.

"Najveća briga porodice je kako to može uticati na njihovo dete fizički, na sposobnost da ima decu u budućnosti i emocionalno“, rekao je Sorels. "Uz to, moraće da objasni čitavu situaciju potencijalnom partneru sa kojim želi da ima decu.“

Portparol dečje bolnice rekao je da je glavni prioritet bolnice zdravlje i dobrobit pacijenta i odbio dalje da komentariše.

