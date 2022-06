POSLE SILOVANJA JE RODILA ĆERKU: Amerikanka u šoku, posle 16 godina sud dete dodelio ocu kome mora da plaća ALIMENTACIJU!

Život Kriste Abelset se zauvek promenio 2005. nakon što je prihvatila prevoz kući od Džona Barnsa, sada 46, kada je njena prijateljica odlučila da napusti večeru ranije, prvi je izvestio istraživački tim Hamond lokalne novinske stanice VBRZ.

„Umesto da me dovede kući, doveo me je svojoj kući. Kad je ušao unutra, silovao me je na svom kauču, rekla je Abelset, 32.

Rodila je ćerku koju je njen otac, otkrio kada je imala 5 godina i pokrenuo je pravnu bitku da dobije starateljstvo. Iako se žestoko borila, usput je podnema i prijavu za silovanje protiv Barsa, on je uspeo da dobije starateljstvo nad 16-godišnjom devojkom. Da stvar bude gora, sud je naložio da se silovatelju isplati alimentacija.

Barns, čija kompanija takođe ima klijente među policijskim službama, još nije odgovorio na prijavu nesrećne žene. Advokati ističu da čak i da je polni odnos bio dobrovoljan (a nije), to predstavlja problem jer je Abelset tada imao 16 godina. Donja granica za seksualne odnose u Luizijani je 17 godina.

Abselt tvrdi da joj Barns, koji ima jake veze preti, kao i da njena prijava nije dobro obrađena.

Kurir.rs/Daily Mail