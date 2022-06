KAKO JE SAUDIJSKI PRINC PREŽIVEO MORALNO ZGRAŽAVANJE AMERIKE POSLE UBISTVA NOVINARA? Ima nešto što je Bajdenu veoma bitno

Najava da će predsednik Džo Bajden posetiti Saudijsku Arabiju sledećeg meseca nije iznenađenje - Bela kuća je danima pripremala teren.

A predsednikova odluka da poseti zemlju, kao i reakcije kongresmena na put, uklapaju se u preovlađujući obrazac odnosa SAD i Saudijske Arabije: Vašington ustukne zgađen ponašanjem Saudijske Arabije koje je u suprotnosti sa njihovim vrednostima, a zatim se vrati brak iz interesa zahvaljujući naftnom bogatstvu kraljevstva i kritičnom strateškom položaju.

Iako je lider većine u Senatu Čak Šumer u utorak branio Bajdenove predstojeće sastanke sa Saudijcima, senator iz Ilinoisa Dik Durbin - Šumerov broj 2 - kao i druge vodeće demokrate pokazuju svoju zabrinutost.

Durbin je za CNN rekao da je "zabrinut" zbog Bajdenovog putovanja i pozvao predsednika da promeni svoje planove, ali je rekao da razume zašto je Bajden odlučio da otputuje u Saudijsku Arabiju.

"Zabrinut sam zbog toga. Mislim da su Saudijci pokazali da ne dele naše vrednosti. Epizoda sa Kašogijem je međunarodni incident istorijskih razmera. Ne mogu da ga zanemarim", rekao je Durbin i dodao: "To je teška odluka. Održavanje energetskig snabdevanja naših saveznika i NATO, preduzimanje nečega da se pojača snabdevanje naftom u svetu, možda i snižavanje cena benzina. Sve ove stvari su blagovremene i važne. Ali žao mi je što on to mora da uradi sa Saudijcima“.

Demokratski senator iz Virdžinije Tim Kejn, član Komiteta za spoljne poslove američkog Senata, rekao je za CNN da je putovanje "zaista loša ideja“.

"Njegova mrlja od krvi nije očišćena“, rekao je Kejn. "I shvatam da se okolnosti menjaju. Ali šta je trenutno suštinsko pitanje u svetu? To su autoritarni režimi... Mislim da nećete reći: 'Pa, okolnosti se menjaju. Sedimo sa ubicom koji je ubio novinara koji živi u Virdžiniji'. Mislim da je to velika greška. Sastao bih se sa drugim — sastao bih se sa ministrom spoljnih poslova. Sastao bih se sa saudijskim ambasadorom. Sastao bih se sa kraljem, ali ne bih se sastao sa MBS-om".

Demokratski senator iz Konektikata Kris Marfi, još jedan član Koimiteta za spoljne poslove, rekao je da je "stvarno zabrinut".

"Mislim da treba da čujem više od administracije da bih razumeo kakve je obaveze kraljevstvo preuzelo da promeni svoje ponašanje", rekao je on.

Durbinov republikanski kolega u Senatu, Džon Tun iz Južne Dakote, takođe je imao problema sa putovanjem. "Samo bih voleo da se fokusira na američke energente i da ne mora da ima posla sa prestolonaslednikom".

"On je ranije izrazio zabrinutost zbog odlaska tamo iz očiglednih razloga. A sada se čini da ... mora da ide da moli Saudijce da povećaju proizvodnju energije jer mi to ovde nećemo učiniti. Mislim da je žalosno što je američki predsednik stavljen u tu poziciju“, dodao je Tun.

Nema sumnje da Bajden putuje kako bi ubedio Saudijce da pumpaju više sirove nafte kako bi pomogli u ublažavanju političkog uticaja rekordno visokih američkih cena benzina. Njegova poseta takođe dolazi u trenutku kada se nazire nova kriza sa najvećim saudijskim neprijateljem Iranom, koji bi uskoro mogao da pređe prag za pravljenje nuklearne bombe.

Da bi smirila kontroverzu, Bela kuća je osmislila posetu Bajdena naciji koju je nazvao "parijom“ zbog Kašogijevog brutalnog ubistva, za koje su američki obaveštajci utvrdili da je odgovoran prestolonaslednik, kao deo regionalne mirovne inicijative.

Predsednik će učestvovati na samitu Saveta za saradnju u Zalivu sa Egiptom, Jordanom i Irakom u Džedi nakon posete Izraelu, kako bi pokazao podršku otopljavanju odnosa jevrejske države sa antiiranskim arapskim susedima.

Biće održani bilateralni sastanci sa kraljem Salmanom i njegovim timom koji će, kako očekuje Bela kuća, uključivati i prestolonaslednika. Zvaničnici Bele kuće su rekli da Bajden planira da pokrene pitanja ljudskih prava sa Bin Salmanom i Saudijcima tokom njihovih razgovora, ali su takođe više puta podvukli da predsednik želi da preorijentiše svoj odnos sa bliskoistočnom nacijom.

"Ne previđamo nijedno ponašanje koje se dogodilo pre nego što je predsednik preuzeo dužnost“, rekla je u utorak sekretarka za štampu Bele kuće Karin Žan Pjer u vezi sa Kašogijevom smrću, napominjući da je Bajden "objavio opširan izveštaj“ obaveštajne zajednice o ubistvu novinara.

"Dakle, važno je takođe naglasiti da, dok [ponovo kalibriramo] odnose, ne želimo da prekinemo odnose - ali pitanja ljudskih prava, razgovor o ljudskim pravima, je nešto što predsednik iznosi sa mnogim liderima i planira da to uradi i sada",m dodala je ona.

Žan-Pjer je takođe pohvalila Saudijsku Arabiju što je bila #strateški partner Sjedinjenih Država skoro 80 ​​godina“, dodajući da "nema sumnje da su važni interesi isprepleteni sa Saudijskom Arabijom, posebno nedavno produženje primirja u Jemenu, koje je spasio bezbroj života“.

Ujedinjene porodice 9/11, organizacija koja se sastoji od porodica žrtava terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, poslala je pismo predsedniku ranije ovog meseca pozivajući ga da u razgovorima sa saudijskim zvaničnicima traži odgovornost za napade.

Koordinator Saveta za nacionalnu bezbednost za strateške komunikacije Džon Kirbi rekao je u utorak za CNN da se očekuje da će Bajden sa prestolonaslednikom razgovarati o "nizu pitanja vezanih za ljudskih prava", ali nije rekao da li će jedna od tema biti i zahtev porodica žrtava 11. septembra.

I dok Saudijci kažu da će voditi zvanične razgovore sa SAD, Kirbi je odbio da definitvno okarakteriše sastanke između Bajdena i vlade Saudijske Arabije, dodajući da će predsednik održati "mnogo bilateralnih razgovora“ sa devet šefova država prisutnih na sastanku, dodajući: "I da, to će svakako uključiti kralja Salmana i njegov liderski tim i očekujemo da će prestolonaslednik biti deo tih razgovora".

Iako, zaključuje CNN, predsednici ponekad moraju da rade stvari koje smatraju neukusnim ili koje deluju licemerno kako bi unapredili ono što smatraju nacionalnim interesom, Bajdenova poseta šalje poruku državama kao što je Saudijska Arabija, da dok SAD kreću u nešto što izgleda kao novi hladni rat sa Kinom i Rusijom, represivno ponašanje nije prepreka odnosima sa predsednikom koji je spasavanje globalne demokratije stavio u središte svoje spoljne politike.

Jednom parija. Nikad više.

Kurir.rs