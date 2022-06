KO JE VOLODIMIR ZELENSKI? Rođen je u RUSKO JEZIČKOJ PORODICI, a ovako je od komičara postao PREDSEDNIK UKRAJINE

Prethodna dva meseca imali smo priliku videti podršku zapada predsedniku Volodimiru Zelenskom kome su obećavali novac, naoružanje i pomoću obuci vojnika.

foto: EPA / Sergey Dolzhenko

Predsednik Ukrajine, Vladimir Zelenski, zatražio je od svojih prijatelja iz Evropske unije i Amerike, novu pomoć i vidu oružja koje bi mu pomoglo da smanji prednost Ruske vojske na bojnom polju.

Naime, kako je naveo oni za sada imaju dovoljno municije ali da im je potrebno više oružja dugog dometa koje bi mogli da koriste u svojim akcijama i novim napadima. Vojnoj intervenciji se ne nazire kraj, a Ukrajina trpi ogromne gubitke, dok je podrška Evropskih saveznika sve manja, jer se sve više okreću trogovini sa Ruskom federacijom i pored svih sankcija koje su na snazi.

foto: EPA/Ukrainian Presidential Press S, AP/Mikhail Metzel

O tome da li će Zelenski sesti za pregovarački sto sa Ruskom delegacijom, i kakvi su planovi Evropske unije govorili su u Jutarnjem programu Kurir televizije naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu dr Dragan Petrović i ekspert za bezbednost Dragan Topalović.

foto: Kurir televizija

Dr Petrović je prvo objasnio tokom gostovanja ko je zapravo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

- Ako poredimo Volodimira, on je rođen u rusko jezičkoj porodici i njegov maternji jezik je ruski. On je mešanog porekla gde dominira jevrejsko, opredelio se da bude Ukrajinac. On je zabavljač, nešto kao kod nas što je Čkalja ili Gidra. On razveseljava gledalište, a politički je potpuno neopredeljen. Volodimir iz tog perioda je prognozirao da on kao mali čovek, anonimus postati kritičar korupcije i da se kandiduje i da će pobediti aktuelnog predsednika. On je poput Belog Preletačevića. Komedija je postala realnost. To je sve odgovaralo rusko jezičkog dela odakle je on. Imao je deo Ukrajinaca i ljude iz rusko jezičkog dela. On je brže bolje formirao stranku od zabavljača, muzičara. Takav senzacionalan obrt ja sam nazvao otopljavanje ukrajinske krize. U tom periodu on je doneo niz odredbi koji su omekšali odnose prema Rusiji i to je tako funkcionisalo dok Bajden nije postao predsednik. Postavlja se pitanje ko je Volodimir Zelenski - rekao je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije dr Petrović.

foto: Kurir televizija

Ekspert za bezbednost Topalović ističe da pregovori zvanično ne postoje, ali da se verovatno sve priprema za tu tačku.

- Trenutno je najveći izazov ovo što širenje NATO na istok. Možda osnovni uzrok je neformiranje evropskih snaga bezbednosti. To je možda najveći problem kao i dominacija NATO. Mi vidimo da zvanično pregovori ne postoje, ali verovatno se sve priprema za tu tačku. I to je neko pomeranje na šahovskoj tabli, Rusija definitivno neće odustati od nekih svojih crvenih linija - kaže Topalović.

foto: Kurir televizija

