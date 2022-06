UKRAJINA ŽELI U EU, PUTIN IM PORUČIO OVO Niko nije očekivao ovakav odgovor predsednika Rusije

- EU nije vojno-politički blok, za razliku od NATO-a, stoga smo uvek govorili i uvek sam govorio da je naš stav ovde dosledan, razumljiv, nemamo ništa protiv toga, rekao je Putin tokom panel-diskusije nakon govora na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt-Peterburgu.

- Suverena je odluka bilo koje zemlje da se pridruži ili ne pridruži ekonomskim savezima, a na toj ekonomskoj asocijaciji je da prima nove države u svoje članice ili ne. Koliko je to svrsishodno za EU, neka zemlje EU same odlučuju. Hoće li to biti na korist ili na štetu Ukrajine, takođe je njihova stvar, rekao je Putin.

Rusija godinama kritikuje pokušaje Ukrajine da pristupi NATO savezu, što je postalo veliki uzrok napetosti između Moskve i Zapada.

Pre nego što je naredio desetinama hiljada vojnika da u februaru uđu u Ukrajinu, Putin je tražio pravne garancije Sjedinjenih Američkih Država da Ukrajina neće biti primljena u taj vojni savez.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije u petak rekao da Moskva pomno prati ukrajinske napore da postane članica Unije, posebno u smislu povećane odbrambene saradnje 27 država članica.

Ovo pitanje "iziskuje našu povećanu pažnju jer smo svi svesni pooštravanja rasprava u Evropi na temu jačanja odbrambene komponente EU", rekao je Peskov u telefonskom razgovoru sa novinarima.

Putin se, govoreći na godišnjem ekonomskom forumu u Sankt-Peterburgu, zapitao da je li "preporučljivo" za EU da primi Ukrajinu, rekavši da bi Kijevu trebale ogromne ekonomske subvencije, koje ostale članice Unije možda neće hteti da pruže.

Evropska komisija je u petak preporučila državama članicama EU da odobre status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju, a ista se perspektiva nudi Gruziji uz dodatne uvslove.

Kurir.rs/Index.hr