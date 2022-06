BLISKI SUSRETI RUSKE I VOJSKE SAD SVE ČEŠĆI: Odvija se u senci Ukrajine, ali pitanje dokad će se u ovoj zemlji sukob odlagati!

Serija "bliskih susreta" ruskih i američkih snaga u Siriji u senci rata u Ukrajini. Rusi bombardovali bazu u kojoj su Amerikanci, nešto ranije, obučavali pripadnike lokalnih milicija. U složene odnose uključeni pobunjenici, Bašar el Asad, Islamska država i nekoliko nikada do kraja rasvetljenih sukoba iz prošlih godina.

Ruska komanda u Siriji upozorila je Amerikance da će napasti El Tanf, nedaleko od granice sa Irakom i Jordanom, navodeći da su pripadnici milicije stacionirani u toj bazi izveli niz akcija protiv snaga vlade Bašara el Asada, javlja Vol strit džurnal.

Amerikanci su, ubrzo, napustili te položaje, pa u trenutku napada, u okolini baze nije bilo američkih vojnika, ali zvaničnici Pentagona smatraju da ova akcija predstavlja "eskalaciju tenzija" i "uznemiravanje snaga SAD" u Siriji.

Vazdušni napad na El Tanf, koji se dogodio u sredu, predstavlja nastavak serije sličnih akcija, zbog kojih američki zvaničnici strahuju da bi, na koncu, mogli rezultirati direktnim sukobom snaga Rusije i SAD u Siriji, navodi Vol strit džurnal.

"Pokušavamo da izbegnemo pogrešne procene i sled događaja koji bi rezultirao nepotrebnim konfliktom... Ponašanje Rusije u poslednje vreme predstavlja provokaciju i podizanje tenzija", naveo je prvi čovek američke Centralne komande, general Erik Kurila.

Nekoliko dana pre ovog incidenta, ruski borbeni avioni uleteli su u zonu u kojoj su američke letelice izvodile napad na položaje pripadnika Islamske države. Rusi su napustili ovo područje kada su stigli američki lovci.

Ruski napad najozbiljniji je incident nikada do kraja rasvetljene bitke za Hašam iz februara 2018. godine, kada je došlo do okršaja američkih vojnika i pripadnika kompanije "Vagner", posle koje je došlo do ozbiljnih međusobnih optužbi obe strane.

Stvaran broj ubijenih u ovom obračunu nikada nije objavljen, ali je tadašnji šef Centralne obaveštajne agencije i kasniji državni sekretar Majk Pompeo tvrdio da je "ubijeno nekoliko stotina Rusa".

Predstavnici "Vagnera" tvrdili su da je poginulo najviše 15 Rusa, dok je sirijska verzija događaja je u velikoj meri drugačija. Damask tvrdi da su se vladine snage i ruski dobrovoljci našli na meti napada američke avijacije, dok su opkoljavali nekoliko jedinica Islamske države. U ovom napadu ubijeno je 55 pripadnika Asadovih snaga i 10 Rusa, tvrdio je tada Damask.

Prema trećoj verziji događaja, koju je objavio nemački "Špigl", sirijske snage su, nasuprot dogovoru koji su ranije postigli Rusi i Amerikanci, pokušale da preko pontonskog mosta pređu Eufrat, ali je napredovanje zaustavljeno posle hitaca upozorenja koje su ispalili Amerikanci.

Ruski vojnici, tvrdi nemački nedeljnik, nisu učestvovali u ovoj operaciji, ali je između 10 i 20 pripadnika "Vagnera" poginulo u američkom napadu kasnije tog dana. Rusi koji su stradali nisu učestvovali u borbama.

Mesec dana kasnije, ruski i američki zvaničnici uspeli su da, direktnim pregovorima na terenu, izbegnu sličan incident kod Der ez Zora.

Vazdušni napad ruskih snaga na El Tanf usledio nedugo pošto je su obaveštajne službe u Moskvi optužile SAD da obučavaju lokalne pripadnike Islamske države, poznate kao "takfiri daeš", za buduće akcije u Ukrajini.

Prema tom izveštaju, oko 500 boraca sa Kavkaza i iz centralne Azije, uvežbava se za sabotaže i bombaške napade protiv ruskih snaga.

Amerikanci, pak, tvrde da se u El Tanfu obučavaju pripadnici milicije Mahavir el Havra, koju čine dezerteri iz sirijske vojske i pobunjenici protiv Asadovog režima. Njihovu obuku već godinama vode operativci Centralne obaveštajne agencije sa "ciljem da iz regiona proteraju grupe bliske Islamskoj državi".

Sirijska državna televizija je, pre dve godine, objavila seriju izjava zarobljenih pripadnika ove jedinice, koji su naveli da su ih američki vojnici obučavali kako da koriste protivavionske i protivoklopne projektile.

Gotovo istovremeno, Amerikanci su optužili Rusiju da regrutuje sirijske borce za rat u Ukrajini, navodeći da Moskva posebno traži vojnike koji imaju iskustvo u borbi u urbanim sredinama.

Ruske snage i pripadnici iranske Revolucionarne garde, pod vođstvom kasnije ubijenog generala Kasema Solejmanija, smatraju se glavnim razlogom zbog kojeg je Bašar el Asad uspeo da opstane na vlasti uprkos stravičnom pritisku pobunjenika, koje su zdušno podržavali Amerikanci i niz zapadnih država.

Kurir.rs/RTS