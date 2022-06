O NOVOM NAORUŽAVANJU UKRAJINE Zašto je za Kijev bilo bolje da su im Amerikanci dali helikoptere, a ne haubice!

Saga oko isporuke oružja Ukrajini se nastavlja i ne smiruje se. Prvo Bela Kuća najavljuje da će izdvojiti milijardu dolara za naoružanje Kijeva i kupovinu pre svega protivbrodskih projektila za razbijanje pomorske blokade Crnog mora. Velika Britanija najavila je da je od Belgije kupila 20 samohodnih haubica M-109 Paladin, Francuska šalje novu isporuku samohodnih topova CEASAR i tako u nedogled. Neki mediji iz regiona u osvrtu na listu želja savetnika Volodimira Zelenskog, Mihaila Podoljaka da bi SAD mogle da isporuče 500 tenkova jer više od 3.000 tenkova M-1Abrams je uskaldišteno i da oni mogu da daju, zatim borbena vozila pešadije Bredli.

Međutim, hrvatske medije pre svega brine da bi oni mogli ostati bez svoje tranše Bredlija, iako Amerikanci osim HIMARS, Harpuna, Dževelina ni ne pomišljaju Abramse, Bredlije pa i Strajkere.. Očito plod nečije mašte, ali interesantno.

Kad se pogleda zbirno vidi se da je od 500 potrebnih tenkova isporučeno njih 270 od kojih je najveću donaciju dala Poljska, Češka, Bugarska i Slovačka, od 300 potrebnih MLRS (višecevnih bacača raketa) isporučeno je njih 50 i to različite verzije VBR najviše BM-21 Grad. Od 1.000 zatraženih haubica isporučeno je 250 haubica kalibra 155 mm od čega M777, M109, Krab- poljska, francuski CEASAR, Češka DANA.

-Ono što je zanimljivo je da u jednom paketu od milijardu dolara biti isporučeni protivbrodski projektili, biće uključene granate kalibra 155 mm, raketizovani projetkili za artiljeriju (Ekskalibur). Isporuka protivbrodskih projektila Ukrajini nema smisla, jer glavna bitka se ne vodi na moru. Ja razumem, da u Američkom sećanju su bitke, prvo sećanje na Perl Harbor, bitka za Midvej, bitka za Solomonova ostrva, Gvadakanal, Lejte niti to što Rusi imaju kombinovanu flotu, niti to što Ukrajinci nisu sposobni da potope bilo kakav brod, jer za tim nema potrebe. Ukrajinci imaju protivbrodske rakete i sa tim su mogli da deblokiraju Odesu, da je Odesa stvarno tako blokirana, kako to Ukrajinci tvrde, ali ja i dalje stojim pri tome, da je Ukrajincima potrebna artiljerija na kamionima, gusenicama, ne vučna. Da im više treba nešto za protivelektronska dejstva što može eleminiše Krasuhu, Može da se pošalje još dronova, ali ako imate Krasuhu, je bespredmetno. Stvar je u tome, da Amerikanci , da bi tačno shvatili, šta se dešava u Ukrajini treba da shvate ukrajinski mentalitet, a to je da su Ukrajinci spremni masno da lažu, jer se nije slučajno pojavio članak, da su Amerikanci imali preciznije podatke iz Moskve, nego iz Kijeva. Kad kažem masno da lažu, da to protumačim. Cilj Kijeva je da prikaže što manje gubitke, jer ako bi se pokazali stvarni gubici, Vašington bi pomislio da je Ukrajina pred totalnim porazom i odustao bi da pomaže, žato što to utiče dosta na moral ukrajinskih trupa, a vesti o gubicima, se kriju na svaki način. Da bi Amerika shvatila šta se dešava u Ukrajini, treba da pošalje svoju delegaciju iz svih rodova vojske, pre svega kopnenen vojske, koji će da obiđu front. Tu da angažuju, kao prevodioce amerikance ukrajinskog proekla i da se na prvoj liniji fronta uvere kakvo je stanje. Jer šta Ukrajini treba. Ukrajini bi mnogo više koristili Apači, nego bilo šta drugo, možda kobre jer Ukrajinci ne mogu da zaustave Ruse, mnogo helikoptera. Helikopteri su pogodni jer mogu u niskom letu da priđu neprijatelju. I sve dok Rusi budu mogli da imaju premućstvo u vazduhu, kontrolisali vazdušni prostor, nikakve protivbrodske rakete ne mogu da pomognu Ukrajini. Čak i da se potopi celokupna Crnomorska flota, Oružanih snaga Ruske Federacije, to neće da utiče na taktiku koju sprovodi kopnena vojska. Jer kao što je japanska mornarica u Drugom svetskom ratu ratovala za sebe, a kopnena vojska za sebe, tako i američka kopnena vojska u Drugom svetskom ratu je htela da oslobađa Evropu, da to bude vojni prioritet, a mornarica je htela da pobeda nad Japanom htelada bude prioritet. Veliki američki predsednik Frenklin Delano Ruzvelt se odlučio da prvo da oslobodi Evropu, a onda da se obračuna sa Japanom. Tako da uopšte nema logike za snabdevanjem protivbrodskim raketama, jer Ukrajina ne raspolaže mornaricom i kapacitetima ispaljuje te protivbrodske rakete. Ukrajini pre svega trebaju granate 152 mm da bi u punom obimu mogli da koriste artiljeriju koju već imaju, jer u ratu da se preobučavaš na oružje koje ti nije poznato je put u poraz, kaže vojni komentator Boško Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar