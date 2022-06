AKO RUSI OSVOJE OVAJ DEO, UKRAJINCI ĆE UPASTI U KLOPKU Stručnjaci objasnili stanje na frontu! Rusi ispale 35.000 granata DNEVNO

Rat u Ukrajini traje 117 dana. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku Ukrajine, a grad Severodonjeck koji ruske snage nastoje da zauzmu i dalje je na meti granatiranja.

Ukrajinski poslanik Jaroslav Železnjak objavio je na društvenim mrežama da će puštanje muzike ruskih umetnika biti zabranjeno na javnim mestima i u medijima. Takođe, kako se navodi, biće zabranjen uvoz i distribucija knjiga i drugih izdanja ruskih i beloruskih autora. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da niko ne može da zna koliko će trajati rat u Ukrajini, ali da se treba pripremiti na to da bi mogao trajati godinama.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji, koji su govorili o rusko-ukrajinskom sukobu bili su novinar Zoran Vitorović, Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta u Kuriru, Perko Matović, iz “Centra za nacionalnu politiku” i prof.dr Sergej Boljević, šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi.

- Predsednik Putin je imao nekoliko govora u svom životu koji su obeležili šta se dešavalo. Jedan od tih govora bio je kada je prvi put došao u Čečeniju i kada su za stolom sedeli svi predstavnici vlasti. Trebalo je ima govor za pobedu. On je digao čašicu, ali je rekao: "Čašicu spuštam, dok ne pobedimo",. Nećemo da pijemo dok ne pobedimo. To je bilo istorijsko za sve Ruse, što je on rekao. Drugi govor, to vi znate da je bilo 2007. godine. To je bio govor koji je prevrnuo ceo svet, ali svet nije umeo da shvati šta je rekao predsednik Putin. Rekao je da se završava svet jednopolarnog sveta i da počinje višepolarni svet. I tada mu je bilo krivo što ga svet nije shvatio. Treći veliki govor održao je 2018. godine. Tada je rekao: "Nisu nas slušali, a evo sad da nas saslušaju". Sada neka nas poslušaju. I ovo je 4 veliki govor koji je on održao - ispričao je prof.dr Sergej Boljević, šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi.

- Godine 1995. u Ujedinjenim nacijama u Beču. Bio sam prisutan tamo. Govorilo se o ljudskim pravima. Svi prisutni su se usaglasili da je "globalno selo" neizbežno, zbog svog tehnološkog napretka. Onda se pojavila teza o "humanitarnim intervencijama". Jedan koncept je bio anglo-saksonski. Da ste bili na ovom Šangajskom forumu zaista biste se šokirali koliki broj država zaista nema ni želju, ni volju da sluša Evropsku uniju i ono što stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni se sprdaju sa njima i sa svime time. Kaže ovui opet istu pesmu pevaju, a realnost je nešto drugo - rekao je novinar Zoran Vitorović.

Ukrajinska članica Vrhovne rade Kira Rudik objavila je na svom Tviter nalogu kako je iz Sjedinjenih Država stiglo 140 protivvadušnih sistema Stinger, 6500 sistema Javelin, zatim helikopteri Mi-17 i Harpun.

- Na terenu neće ništa promeniti. Rusi u jednom danu ispale 35.000 granata, dok Ukrajinci ispale 5.000. To je trenutna razmera. Rusi pokušavaju da osvoje 20km iza Lisičanska. Tog trenutka kada se spoje sa severnim i jugostočnim pravcem faktički će doći ukrajinske snage u jedan kotao. To je ono što Ukrajince brine. Ukrajinski marinci, videli smo na društvenim mrežama, beže i koliko haos tamo vlada, da ukrajinski marinci padaju sa mosta, a da nisu ni obavešteni da je most srušen - Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta u Kuriru.

A da li je moralo da doće do tolike destrukcije?

- Po prvi put u istoriji ratovanja, pogotovo u istoriji modernog ratovanja imate vojsku koja se jednog sistema, na koji je naviknuta, prelazi na drugi sistem - rekao Perko Matović, iz “Centra za nacionalnu politiku”.

